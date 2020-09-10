Новосибирец попал под поезд и выжил — какие травмы он получил

В Новосибирске мужчина выжил после наезда поезда
Вчера, 9 сентября, поезд сбил 35-летнего мужчину, который находился на железнодорожном пути станции Клещиха в Ленинском районе Новосибирска.
— Мужчина был с видимыми признаками алкогольного опьянения и не реагировал на звуковые сигналы локомотива, — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. — Машинист грузового поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на человека, однако травмирование предотвратить не удалось.
Пострадавший был доставлен в Новосибирскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы и переломом костей предплечья.
— В настоящее время мужчина прооперирован и находится в стабильном состоянии, — уточнили в ведомстве.
Вы были очевидцем происшествия? Вы знаете мужчину, попавшего под поезд? Свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру +7 953 775-22-29. Можно анонимно.
В начале января НГС рассказывал, как бригада поезда спасла замерзавшего новосибирца.