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Тема дняБизнес на зависимых. Расследование НГС

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Новосибирец попал под поезд и выжил — какие травмы он получил

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему сделали экстренную операцию

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Мужчина был экстренно доставлен в областную клиническую больницу

Мужчина был экстренно доставлен в областную клиническую больницу

В Новосибирске мужчина выжил после наезда поезда

Вчера, 9 сентября, поезд сбил 35-летнего мужчину, который находился на железнодорожном пути станции Клещиха в Ленинском районе Новосибирска.

— Мужчина был с видимыми признаками алкогольного опьянения и не реагировал на звуковые сигналы локомотива, — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. — Машинист грузового поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на человека, однако травмирование предотвратить не удалось.

Пострадавший был доставлен в Новосибирскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы и переломом костей предплечья.

— В настоящее время мужчина прооперирован и находится в стабильном состоянии, — уточнили в ведомстве.

Вы были очевидцем происшествия? Вы знаете мужчину, попавшего под поезд? Свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру +7 953 775-22-29. Можно анонимно.

В начале января НГС рассказывал, как бригада поезда спасла замерзавшего новосибирца.

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