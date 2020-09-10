Новосибирец попал под поезд и выжил — какие травмы он получил

Вчера, 9 сентября, поезд сбил 35-летнего мужчину, который находился на железнодорожном пути станции Клещиха в Ленинском районе Новосибирска.



— Мужчина был с видимыми признаками алкогольного опьянения и не реагировал на звуковые сигналы локомотива, — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. — Машинист грузового поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на человека, однако травмирование предотвратить не удалось.

Пострадавший был доставлен в Новосибирскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы и переломом костей предплечья.