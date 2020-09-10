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В Новосибирске осталось только четыре больницы для коронавирусных больных

Их коечный фонд заполнен на 65%

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Продолжают лечить пациентов с ковидом больница №11, инфекционная больница №1, детская больница №3 и больница №12

Продолжают лечить пациентов с ковидом больница №11, инфекционная больница №1, детская больница №3 и больница №12

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В Новосибирске сейчас только 4 больницы занимаются лечением больных с коронавирусом, сообщил 10 сентября на брифинге оперштаба министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Все остальные уже вернулись или постепенно возвращаются к обычному формату работы.

— Четыре учреждения будут продолжать работать с коронавирусом. Их коечный фонд сегодня заполнен примерно на 65%. Это больница №11, инфекционная больница №1, детская больница №3 и больница №12, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Мы имеем определенный запас коечного фонда.

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В это время в регионе продолжают снимать ограничения, которые были введены из-за ковида. Среди последних послаблений — возобновление работы кинотеатров, театров, библиотек и концертных организаций.

Новосибирцы сейчас окончательно привыкают жить без масок: с утра в маршрутке можно найти всего пару человек, соблюдающих масочный режим, в торговых центрах маски носят или на подбородке, или на руке, а в общепите даже не достают из сумок. Однако не рано ли все расслабились? Мы не призываем вас впадать в паранойю, вместо этого мы представим вам мнение сибиряка Михаила Ярославцева о том, почему маска всё ещё должна быть обязательным атрибутом.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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