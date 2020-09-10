В Новосибирске осталось только четыре больницы для коронавирусных больных

В Новосибирске сейчас только 4 больницы занимаются лечением больных с коронавирусом, сообщил 10 сентября на брифинге оперштаба министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Все остальные уже вернулись или постепенно возвращаются к обычному формату работы.



— Четыре учреждения будут продолжать работать с коронавирусом. Их коечный фонд сегодня заполнен примерно на 65%. Это больница №11, инфекционная больница №1, детская больница №3 и больница №12, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Мы имеем определенный запас коечного фонда.