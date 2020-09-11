Дороги в центре Новосибирска перекроют из-за полумарафона. Публикуем карту (будьте внимательны)

Центр Новосибирска перекроют ради Сибирского фестиваля бега
В Новосибирске в субботу, 12 сентября, пройдет Сибирский фестиваль бега — для проведения полумарафона памяти Александра Раевича центр города закроют для транспорта, а также ограничат стоянку.
— На время проведения мероприятия с 7:00 до 16:00 временно прекращается движение, ограничивается стоянка и запрещается парковка транспорта в Центральном районе, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Показываем на интерактивной карте и отдельных карточках, где заблокируют движение
Водителям придётся искать объездные пути, а также заранее подумать, где они смогут оставить свой автомобиль в районе центра города.
В прошлом году учитель физкультуры высказал своё мнение о полумарафоне. Он рассказал, как заставляют отправлять на забег школьников — для многих это опасно.
В 2019 году победителями XXII полумарафона памяти Александра Раевича в Новосибирске вновь стали братья Анатолий и Евгений Рыбаковы, пробежавшие быстрее, чем в прошлом году. Однако рекорд они не поставили.