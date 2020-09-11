Дороги в центре Новосибирска перекроют из-за полумарафона. Публикуем карту (будьте внимательны)

В Новосибирске в субботу, 12 сентября, пройдет Сибирский фестиваль бега — для проведения полумарафона памяти Александра Раевича центр города закроют для транспорта, а также ограничат стоянку.

— На время проведения мероприятия с 7:00 до 16:00 временно прекращается движение, ограничивается стоянка и запрещается парковка транспорта в Центральном районе, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Показываем на интерактивной карте и отдельных карточках, где заблокируют движение