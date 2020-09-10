10 сентября четверг
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 7/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняБизнес на зависимых. Расследование НГС

Все новости

Все новости

Съёмка в известном новосибирском баре попала в Harper’s Bazaar: для фото использовали одежду за 2,5 миллиона

Снимки новосибирца Артёма Ионова заняли в журнале восемь полос

537
2Обсудить

Поделиться

Съёмка проводилась в местном баре Friends и заняла четыре часа

Съёмка проводилась в местном баре Friends и заняла четыре часа

Фотографии новосибирца опубликовали в Harper’s Bazaar

Снимки новосибирского фотографа Артёма Ионова попали в свежий выпуск всемирно известного модного журнала Harper’s Bazaar. Фотосессию новосибирца напечатали на восьми полосах издания, вышедшего во Вьетнаме. Съёмка была посвящена коронавирусу и опустевшим во время пандемии барам.

— Это такая карантинная тема. Девушка пришла в пустой бар, где никого нет, ей скучно, ей хочется тусовки. Состояние одиночества и желание повеселиться, — описал Артём Ионов корреспонденту НГС стилистику фотосъёмки.

На её подготовку у фотографа и команды ушло примерно две недели. В итоге съёмку провели в новосибирском баре Friends, стилистом и визажистом тоже выступили местные мастера.

Артём Ионов работал с местной, новосибирской командой. Стилист — Саша Знахаренко, визажист — Екатерина Прокопьева, стилист по волосам — Яна Дьяченко

Артём Ионов работал с местной, новосибирской командой. Стилист — Саша Знахаренко, визажист — Екатерина Прокопьева, стилист по волосам — Яна Дьяченко

По замыслу автора фотоистории, снимки должны передавать настроение одиночества

По замыслу автора фотоистории, снимки должны передавать настроение одиночества

Фотограф воспользовался декорациями известного местного бара

Фотограф воспользовался декорациями известного местного бара

Фотосъёмка заняла восемь полос в журнале

Фотосъёмка заняла восемь полос в журнале

Свежий выпуск&nbsp;Harper’s Bazaar со снимками новосибирца вышел буквально неделю назад во Вьетнаме

Свежий выпуск Harper’s Bazaar со снимками новосибирца вышел буквально неделю назад во Вьетнаме

Героиней фотосессии, по словам Артёма Ионова, стала новосибирская модель Ирина Аксёнова, которая сейчас переезжает в Нью-Йорк, но из-за ковида вынуждена была задержаться в родном городе.

— Ещё одна интересная деталь: вся одежда на съемке — брендовая, стоимостью более 2,5 миллиона, поэтому приходилось работать очень аккуратно, чтобы ничего не испортить. Сама съёмка длилась около четырех часов, — добавил фотограф.

Фотографии Артёма Ионова нередко попадают в различные модные издания, но публикация в Harper’s Bazaar, по его признанию, — высокий уровень. В конце прошлого года он поработал с модным французским журналом Moevir, его эпатажный снимок украсил обложку.

В апреле мы рассказывали про фотографа из Новосибирска, которая начала делать снимки по видеосвязи.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

журналфотограффотосессии
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!