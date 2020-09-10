Съёмка в известном новосибирском баре попала в Harper’s Bazaar: для фото использовали одежду за 2,5 миллиона

Фотографии новосибирца опубликовали в Harper’s Bazaar
Снимки новосибирского фотографа Артёма Ионова попали в свежий выпуск всемирно известного модного журнала Harper’s Bazaar. Фотосессию новосибирца напечатали на восьми полосах издания, вышедшего во Вьетнаме. Съёмка была посвящена коронавирусу и опустевшим во время пандемии барам.
— Это такая карантинная тема. Девушка пришла в пустой бар, где никого нет, ей скучно, ей хочется тусовки. Состояние одиночества и желание повеселиться, — описал Артём Ионов корреспонденту НГС стилистику фотосъёмки.
На её подготовку у фотографа и команды ушло примерно две недели. В итоге съёмку провели в новосибирском баре Friends, стилистом и визажистом тоже выступили местные мастера.
Героиней фотосессии, по словам Артёма Ионова, стала новосибирская модель Ирина Аксёнова, которая сейчас переезжает в Нью-Йорк, но из-за ковида вынуждена была задержаться в родном городе.
— Ещё одна интересная деталь: вся одежда на съемке — брендовая, стоимостью более 2,5 миллиона, поэтому приходилось работать очень аккуратно, чтобы ничего не испортить. Сама съёмка длилась около четырех часов, — добавил фотограф.
Фотографии Артёма Ионова нередко попадают в различные модные издания, но публикация в Harper’s Bazaar, по его признанию, — высокий уровень. В конце прошлого года он поработал с модным французским журналом Moevir, его эпатажный снимок украсил обложку.
В апреле мы рассказывали про фотографа из Новосибирска, которая начала делать снимки по видеосвязи.