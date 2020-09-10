Съёмка в известном новосибирском баре попала в Harper’s Bazaar: для фото использовали одежду за 2,5 миллиона

Снимки новосибирского фотографа Артёма Ионова попали в свежий выпуск всемирно известного модного журнала Harper’s Bazaar. Фотосессию новосибирца напечатали на восьми полосах издания, вышедшего во Вьетнаме. Съёмка была посвящена коронавирусу и опустевшим во время пандемии барам.



— Это такая карантинная тема. Девушка пришла в пустой бар, где никого нет, ей скучно, ей хочется тусовки. Состояние одиночества и желание повеселиться, — описал Артём Ионов корреспонденту НГС стилистику фотосъёмки.



На её подготовку у фотографа и команды ушло примерно две недели. В итоге съёмку провели в новосибирском баре Friends, стилистом и визажистом тоже выступили местные мастера.