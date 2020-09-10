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Тема дняБизнес на зависимых. Расследование НГС

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Турист из Новосибирска погиб во время сплава на Алтае — ещё пять человек застряли в горах

Путешественники самостоятельно смогли достать тело погибшего, к ним отправили полицию

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У туристической группы закончилась еда и нет связи&nbsp;

У туристической группы закончилась еда и нет связи 

Во время сплава на Алтае погиб житель Новосибирска

Житель Новосибирска погиб во время сплава по реке Кураган в Республике Алтай — вместе с ним в туристической команде было ещё пять человек. Сейчас путешественники застряли в горах и ждут помощи.

— Группа находится на Алтае, река Кураган. Вышла в составе шести человек, произошли некие события, погиб один из членов экипажа. Они вышли на связь по спутниковому телефону и позвонили в МЧС и родственникам. Сейчас известно, что они пытаются достать тело и у них закончилась еда. Сегодня должен был быть день выхода с маршрута. По предположительным данным, они находятся в верховьях, — написал в редакцию НГС Алексей Дутов, ещё один член туристической команды, который не поехал сплавляться.

В пресс-службе ГУ МЧС по Горному Алтаю корреспонденту НГС уточнили, что путешественникам всё-таки удалось достать тело. Такая информация им уже поступила от группы.

По словам Дутова, так как группа бережет заряд телефона, узнать, что именно случилось с погибшим туристом, пока невозможно. Также нет информации об их точном расположении. Ситуация осложняется тем, что до места можно добраться только на лошадях или вертолетом.

— МЧС вертолет не направляет, якобы места нет. Звонить по спутниковому телефону дорого, они берегут лимит и зарядку, потому что они в автономке уже больше недели. Все зарядные устройства на исходе. Сейчас помимо того, что один человек погиб, есть риск для жизни и здоровья остальной группы. Мы уже собрали спасательную группу. Сейчас два человека с лошадьми отправлены на эвакуацию. Но они до них будут идти минимум двое суток. В горах выпал снег, температура +11, и у них нет еды, — сообщил Алексей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай сообщили, что у них нет информации о том, что выжившие туристы нуждаются в помощи:

— Группа у нас не зарегистрирована, мы узнали об этом происшествии только потому, что один из участников погиб. Сейчас к этой группе направляются сотрудники полиции. В любом случае, без специалистов, сотрудников полиции, Следственного комитета, тело оттуда вывозить нельзя. О том, что кто-то терпит бедствие, нуждается в помощи, нет информации. Угрозы жизни и здоровью нет. Поисковые мероприятия проводить не нужно, потому что труп уже извлечен, осталась работа только полиции и Следственного комитета, наши полномочия здесь закончены, — рассказали в МЧС.

Связь с группой возможна только в одностороннем порядке, до них дозвониться нельзя.

Если вы знаете туристов, застрявших в горах, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Днем 3 сентября в районе села Элекмонар Чемальского района на реке Катунь погибла жительница Новосибирска. Она решила совершить заплыв вдоль берега реки Катуни и попросила дочку своих знакомых снять это на видео. Тело сибирячки до сих пор не нашли.

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