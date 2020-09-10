Турист из Новосибирска погиб во время сплава на Алтае — ещё пять человек застряли в горах

В пресс-службе ГУ МЧС по Горному Алтаю корреспонденту НГС уточнили, что путешественникам всё-таки удалось достать тело. Такая информация им уже поступила от группы.

По словам Дутова, так как группа бережет заряд телефона, узнать, что именно случилось с погибшим туристом, пока невозможно. Также нет информации об их точном расположении. Ситуация осложняется тем, что до места можно добраться только на лошадях или вертолетом.

— МЧС вертолет не направляет, якобы места нет. Звонить по спутниковому телефону дорого, они берегут лимит и зарядку, потому что они в автономке уже больше недели. Все зарядные устройства на исходе. Сейчас помимо того, что один человек погиб, есть риск для жизни и здоровья остальной группы. Мы уже собрали спасательную группу. Сейчас два человека с лошадьми отправлены на эвакуацию. Но они до них будут идти минимум двое суток. В горах выпал снег, температура +11, и у них нет еды, — сообщил Алексей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай сообщили, что у них нет информации о том, что выжившие туристы нуждаются в помощи: