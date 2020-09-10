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Четвертый мост в Новосибирске планируют достроить раньше срока — на него выделили ещё 8 миллиардов

Часть денег из этой суммы правительство уже выделило

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Мост планируют достроить к декабрю 2022 года

Мост планируют достроить к декабрю 2022 года

На строительство четвертого моста в Новосибирске выделили 8 миллиардов рублей, чтобы ускорить сдачу объекта.

— 8 миллиардов рублей. Эти деньги не были в плане. Андрей Травников обратился, мы взяли деньги с 2021–2022 годов, ускоренно передали часть денег. Мы приняли решение, я увидел своими глазами, что подрядчик развернулся, что он в состоянии это сделать. Это перенос сроков финансирования, — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его цитирует агенство ТАСС.

О планах по строительству моста рассказал вице-премьер РФ&nbsp;Марат Хуснуллин<br>

О планах по строительству моста рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Вице-премьер, по информации РИА «Новости», добавил, что подрядчик сообщил о возможности достроить мост раньше срока, если ему будет выделено дополнительное финансирование.

В пресс-службе губернатора и правительстве НСО сообщили, что Марат Хуснуллин поставил перед строителями задачу достроить четвертый мост к декабрю 2022 года и ввести его в эксплуатацию к началу Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

Напомним, что в конце августа мэрия разрешила застройщику моста — группе ВИС — поставить шесть новых опор. Во время их установки огородят участок парка «Городское начало».

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вице-премьерстроительствочетвертый мост
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