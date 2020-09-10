Четвертый мост в Новосибирске планируют достроить раньше срока — на него выделили ещё 8 миллиардов

В пресс-службе губернатора и правительстве НСО сообщили, что Марат Хуснуллин поставил перед строителями задачу достроить четвертый мост к декабрю 2022 года и ввести его в эксплуатацию к началу Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

Напомним, что в конце августа мэрия разрешила застройщику моста — группе ВИС — поставить шесть новых опор. Во время их установки огородят участок парка «Городское начало».