Четвертый мост в Новосибирске планируют достроить раньше срока — на него выделили ещё 8 миллиардов

На строительство четвертого моста в Новосибирске выделили 8 миллиардов рублей, чтобы ускорить сдачу объекта.
— 8 миллиардов рублей. Эти деньги не были в плане. Андрей Травников обратился, мы взяли деньги с 2021–2022 годов, ускоренно передали часть денег. Мы приняли решение, я увидел своими глазами, что подрядчик развернулся, что он в состоянии это сделать. Это перенос сроков финансирования, — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его цитирует агенство ТАСС.
Вице-премьер, по информации РИА «Новости», добавил, что подрядчик сообщил о возможности достроить мост раньше срока, если ему будет выделено дополнительное финансирование.
В пресс-службе губернатора и правительстве НСО сообщили, что Марат Хуснуллин поставил перед строителями задачу достроить четвертый мост к декабрю 2022 года и ввести его в эксплуатацию к началу Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.
Напомним, что в конце августа мэрия разрешила застройщику моста — группе ВИС — поставить шесть новых опор. Во время их установки огородят участок парка «Городское начало».