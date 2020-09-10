10 сентября четверг
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняБизнес на зависимых. Расследование НГС

Все новости

Все новости

Пьяная жительница Новосибирска повезла двух дочерей в школу и перевернулась на машине

Авария произошла на улице Порт-Артурской

3 835
52Обсудить

Поделиться

Женщина не смогла справиться с управлением автомобилем

Женщина не смогла справиться с управлением автомобилем

Пьяная сибирячка попала в ДТП на машине с двумя детьми

В Новосибирске сегодня, 10 сентября, на улице Порт-Артурской перевернулся автомобиль. За рулем была пьяная женщина, которая везла двух своих дочек в школу.

— Водитель 1979 года рождения, девушка, двигалась со стороны дома 88 по улице Забалуева в сторону улицы Порт-Артурской. Она не справилась с управлением и совершила опрокидывание транспортного средства. В результате водитель и два ребёнка были доставлены в больницу. У девочек 2013-го и 2010 года рождения сейчас зафиксированы только ушибы, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Позже было установлено, что женщина в момент ДТП была пьяна.

— Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает о том, что водителю, управляющему транспортным средством в состоянии опьянения, грозит лишение права управления на срок от полутора до двух лет, административный штраф 30 000 рублей, — добавил Савченков.

В конце июня в Новосибирске на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова столкнулись Hyundai Solaris и Subaru Forester. От удара Subaru перевернулся на крышу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с пострадавшим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (52)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!