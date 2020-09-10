Пьяная жительница Новосибирска повезла двух дочерей в школу и перевернулась на машине

В Новосибирске сегодня, 10 сентября, на улице Порт-Артурской перевернулся автомобиль. За рулем была пьяная женщина, которая везла двух своих дочек в школу.

— Водитель 1979 года рождения, девушка, двигалась со стороны дома 88 по улице Забалуева в сторону улицы Порт-Артурской. Она не справилась с управлением и совершила опрокидывание транспортного средства. В результате водитель и два ребёнка были доставлены в больницу. У девочек 2013-го и 2010 года рождения сейчас зафиксированы только ушибы, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.