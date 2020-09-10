Когда дома дубак: 12 фото, как находчивые котики и пёсики спасаются от холода

В Новосибирск пришла классическая осень — с моросящими дождями и похолоданием. Отопления в домах ещё нет, а значит, приходится согреваться всеми возможными способами: кто-то не выключает обогреватель, кто-то отказывается выбираться из-под одеяла. Мы спросили у наших подписчиков в Инстаграме, как они и их питомцы переживают это непростое время. И вот что из этого получилось — ловите подборку самых уютных фото, как пёсики, котики и даже маленькие поссумы впадают в спячку или прячутся под пледами из-за сильных холодов (нам всем очень хочется последовать их примеру).
Подборки с животными — наши любимые. Только взгляните на фотографии смущённых и очень любвеобильных котиков.
А вначале пандемии мы показывали домашних помощников наших читателей — смотрите 10 невыносимо милых фото, как котики и пёсики мешают новосибирцам работать из дома.