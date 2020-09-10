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Когда дома дубак: 12 фото, как находчивые котики и пёсики спасаются от холода

Холодно всем — даже маленьким поссумам

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А что ещё делать, когда за окном температура опускается до +7 градусов, а батареи всё ещё не греют?

А что ещё делать, когда за окном температура опускается до +7 градусов, а батареи всё ещё не греют?

В Новосибирск пришла классическая осень — с моросящими дождями и похолоданием. Отопления в домах ещё нет, а значит, приходится согреваться всеми возможными способами: кто-то не выключает обогреватель, кто-то отказывается выбираться из-под одеяла. Мы спросили у наших подписчиков в Инстаграме, как они и их питомцы переживают это непростое время. И вот что из этого получилось — ловите подборку самых уютных фото, как пёсики, котики и даже маленькие поссумы впадают в спячку или прячутся под пледами из-за сильных холодов (нам всем очень хочется последовать их примеру).

— Это Дина, и она всегда очень мёрзнет. Спит либо в одеяле, либо под включённым обогревателем, — рассказывает хозяйка таксы

— Это Дина, и она всегда очень мёрзнет. Спит либо в одеяле, либо под включённым обогревателем, — рассказывает хозяйка таксы

Немного завидуем Дине, ведь обогреватели есть не у всех

Немного завидуем Дине, ведь обогреватели есть не у всех

Лили тоже любит укутаться в одеяло поплотнее. И мы её понимаем!

Лили тоже любит укутаться в одеяло поплотнее. И мы её понимаем!

Но спать в обнимку с хозяином всё-таки приятнее

Но спать в обнимку с хозяином всё-таки приятнее

Настоящее уютное фото

Настоящее уютное фото

В такое время понимаешь, что самое главное в доме — тёплый плед. И пушистый котик, конечно

В такое время понимаешь, что самое главное в доме — тёплый плед. И пушистый котик, конечно

Кажется, на мордочке этой китайской хохлатой написано всё: и обида на холодные батареи, и недоумение — почему в начале сентября так холодно?

Кажется, на мордочке этой китайской хохлатой написано всё: и обида на холодные батареи, и недоумение — почему в начале сентября так холодно?

— Как встал, так и пошёл с пледом, — написала нам хозяйка собаки

— Как встал, так и пошёл с пледом, — написала нам хозяйка собаки

Этот питомец выбрал правильное место для сна. И кажется, немного недоволен, что его отвлекли для фото

Этот питомец выбрал правильное место для сна. И кажется, немного недоволен, что его отвлекли для фото

Представляем, как нелегко приходится маленьким собачкам, которые очень чувствительны к холодам

Представляем, как нелегко приходится маленьким собачкам, которые очень чувствительны к холодам

Какой милый кокон из одеяла! И очень яркое фото, которое описывает сегодняшнее настроение. Когда там уже потепление?<br>

Какой милый кокон из одеяла! И очень яркое фото, которое описывает сегодняшнее настроение. Когда там уже потепление?

—&nbsp;Это тоска какая-то! В квартире 21-22, ночью 18-19, все простыли, даже самые холодостойкие члены семьи. Первый раз в жизни пришлось купить и включить обогреватель. Попугай, поссумы и хомяк страдают ещё сильнее, — написали нам в редакцию

— Это тоска какая-то! В квартире 21-22, ночью 18-19, все простыли, даже самые холодостойкие члены семьи. Первый раз в жизни пришлось купить и включить обогреватель. Попугай, поссумы и хомяк страдают ещё сильнее, — написали нам в редакцию

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