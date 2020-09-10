Когда дома дубак: 12 фото, как находчивые котики и пёсики спасаются от холода

Подборки с животными — наши любимые. Только взгляните на фотографии смущённых и очень любвеобильных котиков.

А вначале пандемии мы показывали домашних помощников наших читателей — смотрите 10 невыносимо милых фото, как котики и пёсики мешают новосибирцам работать из дома.