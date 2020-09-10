«Лужа глубиной до 30 см»: рядом с насосной станцией на Ударной размыло дорогу — машинам приходится «плыть»

В Новосибисрке рядом со стройкой насосной станции на улице Ударной размыло дорогу. На её состояние пожаловался местный житель, а в «Сибирской генерирующей компании» рассказали, когда участок отремонтируют.
— Там сейчас нет асфальта и подушки дороги. Просто засыпано землей с гравием. Дорога за это время значительно просела, и каждый дождь образовывается лужа глубиной до 25–30 см. Также она не очень ровная: бугры, острые камни торчат в сухую погоду. Плюс к этому дорога сузилась значительно, авто вынуждены пропускать друг друга в слепом повороте. После осадков я лично потерял в этой луже номер авто, — рассказал читатель НГС Антон.
В СГК сообщили, что по этой дороге проезжает техника подрядных организаций, которые ведут работы на станции.
— Дорога примыкает к строительной площадке, где производится реконструкция насосной станции. Окончание строительства запланировано на середину 2021 года. После окончания всех работ полностью восстановим благоустройство, а до
В середине июля жители домов рядом со стройкой станции пожаловались на шум и свалку мусора под окнами. СГК ответила на эти претензии горожан.
Напомним, что в прошлом году во время реконструкции насосной станции на Ударной обрушилась стена. Под завалами оказались рабочие, трое погибли. Позже СК задержал троих подозреваемых по делу об обрушении.
Новое здание для рухнувшей станции начали возводить в июне — тогда СГК получила официальное разрешение от мэрии Новосибирска. Оставшиеся на месте конструкции решили полностью демонтировать и установить на их месте новое здание, которое будет в 2,5 раза больше старого.