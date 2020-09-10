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Тема дняБизнес на зависимых. Расследование НГС

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«Зарабатывают авторитет»: жители ОбьГЭСа сняли на видео шестиклассников, устраивающих драки на публику

Местные жители жалуются, что дети уже несколько дней шумят под окнами

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Жители дома № 11 по улице Часовой жалуются на постоянные крики и драки школьников во дворе

Жители дома № 11 по улице Часовой жалуются на постоянные крики и драки школьников во дворе

Новосибирские школьники устроили драку на ОбьГЭСе

Вечером 9 сентября группа шестиклассников из новосибирской школы № 179 устроила потасовку под окнами в микрорайоне ОбьГЭС. Местные жители заявляют, что драки на Часовой, 11 вошли у детей в привычку.

— Это было третий день подряд. Может, так дурачатся. Раздражает ор их. Это уже не первый год. Третий этаж, окна открыты, уже невозможно. Ладно, в этом году хоть под окнами не курят, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Андрей.

Видео: предоставлено Юлией

Видео с дракой школьников очевидцы выложили в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте» — родители мальчиков из-за этого собираются обратиться в суд.

— Дети все одноклассники, это наш класс, мой ребёнок там тоже есть, но он не дерётся, — рассказала корреспонденту НГС мама одного из школьников Мария. — Это двенадцатилетние дети, они сейчас зарабатывают авторитет. Это смешная драка, дракой это сложно назвать — потасовка после школы. Это не на территории школы, это не во время уроков. Мы все родители негодуем не потому, что дети подрались, а потому, что барышня, выложившая это видео, ведёт себя по-хамски.

После публикации видео в социальных сетях информация о произошедшем дошла до директора школы, где учатся дети, и педагоги уже провели с шестиклассниками профилактическую беседу.

— Мы ещё вчера вечером разобрались, беседы проведены, все меры приняли, — объяснила корреспонденту НГС заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 179 Галия Лютикова. — Это шестой класс, классный руководитель будет строить свою работу так, чтобы дети научились выстраивать свои отношения без драк, подключим психолога.

В феврале драка четырёх школьников попала на камеры видеонаблюдения — после конфликта семиклассник попал в реанимацию.

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