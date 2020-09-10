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Тема дняБизнес на зависимых. Расследование НГС

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Четыре десятка садов и школ подключили к теплу в Новосибирске — от жилых домов пока заявок нет

Также отопление уже появилось в некоторых медицинских учреждениях

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Полностью подготовить город к началу отопительного сезона планировалось к <nobr class="_">15 сентября</nobr>

Полностью подготовить город к началу отопительного сезона планировалось к 15 сентября

В Новосибирске отопление подали в 42 социальных объекта — это сделали по заявкам руководителей учреждений.

— Подключено у нас 42 школьных и дошкольных учреждения, 10 лечебных учреждений в разных районах города. Больше всего садов, чуть меньше школ, — сообщил Роман Корниенко, заместитель главного инженера по режимам теплосетевого подразделения «Сибирской генерирующей компании», во время пресс-конференции в ТАСС.

Пока СГК не получила заявок на подключение от жилых домов. Однако, как отметил Роман Корниенко, некоторые горожане уже готовятся их подать.

А у вас дома тепло?

    Напомним, что в этом году горожане могут подавать заявки на подключение к теплу через свои управляющие компании и ТСЖ. Также к теплу начали подключать социальные объекты. Полностью подготовить город к началу отопительного сезона планировалось к 15 сентября.

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    СГКотопительный сезонотопление
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