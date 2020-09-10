Четыре десятка садов и школ подключили к теплу в Новосибирске — от жилых домов пока заявок нет

В Новосибирске отопление подали в 42 социальных объекта — это сделали по заявкам руководителей учреждений.

— Подключено у нас 42 школьных и дошкольных учреждения, 10 лечебных учреждений в разных районах города. Больше всего садов, чуть меньше школ, — сообщил Роман Корниенко, заместитель главного инженера по режимам теплосетевого подразделения «Сибирской генерирующей компании», во время пресс-конференции в ТАСС.



Пока СГК не получила заявок на подключение от жилых домов. Однако, как отметил Роман Корниенко, некоторые горожане уже готовятся их подать.