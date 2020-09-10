Три человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб региона отчитался о 56 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Новосибирской области за сутки.

— По данным оперативного штаба, на утро 10 сентября в регионе зафиксирован 11 941 случай COVID-19 (+56 за минувшие сутки), в том числе инфицированы 704 ребенка. 10 712 пациентов выздоровели (+72 за сутки).

Скончались еще три пациента — мужчины в возрасте 56 и 73 лет, а также женщина в возрасте 64 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 387 человек, — говорится в сообщении оперштаба.