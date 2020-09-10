Три человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб региона отчитался о 56 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Новосибирской области за сутки.
— По данным оперативного штаба, на утро 10 сентября в регионе зафиксирован 11 941 случай COVID-19 (+56 за минувшие сутки), в том числе инфицированы 704 ребенка. 10 712 пациентов выздоровели (+72 за сутки).
Скончались еще три пациента — мужчины в возрасте 56 и 73 лет, а также женщина в возрасте 64 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 387 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
В отделениях реанимации находится 41 человек, на ИВЛ — 2 пациента.
Госпитализированы 12 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 893.
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