Левый берег встал в утренних пробках — 10 гневных комментариев от застрявших водителей

Утром 10 сентября левый берег Новосибирска сковали пробки. К
По данным сервисов 2ГИС и «Яндекс.Пробки», на улицах левого берега случилось несколько мелких аварий. Машины столкнулись на пересечении Связистов и Широкой, Станционной и Большой, Титова и на Петухова.
Кроме того, с утра на город опустился густой туман, который ухудшает видимость.
По данным 2ГИС, движение осложнено на проезде Энергетиков, Станционной, Широкой, Порт-Артурской, Связистов, Танкистов, Бийской, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе, Петухова, Ватутина, Титова и на площади Труда.
Новосибирские водители делятся возмущением в комментариях 2ГИС — публикуем 10 мнений.
Пробки — вечная проблема Новосибирска. Несколько дней назад многокилометровый затор собрался на Большевистской после сильного дождя.