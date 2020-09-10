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Тема дняБизнес на зависимых. Расследование НГС

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Левый берег встал в утренних пробках — 10 гневных комментариев от застрявших водителей

На дорогах произошло несколько аварий

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Утром на город опустился туман, из-за которого ухудшилась видимость на дорогах&nbsp;

Утром на город опустился туман, из-за которого ухудшилась видимость на дорогах 

Утром 10 сентября левый берег Новосибирска сковали пробки. К 8 утра движение затруднено практически на всех основных улицах левобережья.

По данным сервисов 2ГИС и «Яндекс.Пробки», на улицах левого берега случилось несколько мелких аварий. Машины столкнулись на пересечении Связистов и Широкой, Станционной и Большой, Титова и на Петухова.

Кроме того, с утра на город опустился густой туман, который ухудшает видимость.

По данным 2ГИС, движение осложнено на проезде Энергетиков, Станционной, Широкой, Порт-Артурской, Связистов, Танкистов, Бийской, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе, Петухова, Ватутина, Титова и на площади Труда.

Новосибирские водители делятся возмущением в комментариях 2ГИС — публикуем 10 мнений.

Здесь явно не любят студентов

Здесь явно не любят студентов

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Не обходится без отсылок к известным фильмам и персонажам

Есть и те, кто рассуждает о причинах пробок&nbsp;

Есть и те, кто рассуждает о причинах пробок 

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Кто-то не находит слов, а кто-то находит решение

Кто-то не находит слов, а кто-то находит решение

Пробки — вечная проблема Новосибирска. Несколько дней назад многокилометровый затор собрался на Большевистской после сильного дождя.

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