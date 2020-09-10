Левый берег встал в утренних пробках — 10 гневных комментариев от застрявших водителей

Утром 10 сентября левый берег Новосибирска сковали пробки. К 8 утра движение затруднено практически на всех основных улицах левобережья.

По данным сервисов 2ГИС и «Яндекс.Пробки», на улицах левого берега случилось несколько мелких аварий. Машины столкнулись на пересечении Связистов и Широкой, Станционной и Большой, Титова и на Петухова.

Кроме того, с утра на город опустился густой туман, который ухудшает видимость.

По данным 2ГИС, движение осложнено на проезде Энергетиков, Станционной, Широкой, Порт-Артурской, Связистов, Танкистов, Бийской, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе, Петухова, Ватутина, Титова и на площади Труда.