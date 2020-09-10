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Тема дняБизнес на зависимых. Расследование НГС

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На Богаткова столкнулись Lada Priora и УАЗ: пострадали пять человек

ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП

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Пострадали оба водителя машин

Пострадали оба водителя машин

Ночью 10 сентября в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного 112 в 01:29. Очевидцы сообщили дежурному, что на пересечении Есенина и Бориса Богаткова столкнулись 2 машины.

Инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова сообщила корреспонденту НГС, что в аварии пострадали 5 человек. Столкнулись машины Lada Priora и УАЗ.

За рулем «Лады» был 45 летний водитель, он столкнулся с УАЗом в районе дома 253/4 на Бориса Богаткова. Водителей обеих машин и трёх пассажиров из «Лады» госпитализировали с различными травмами.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, а также если среди пострадавших есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157-00-00.

11 июня в Новосибирске произошло лобовое столкновение на выезде из Пашино. Водителям и пассажиру потребовалась помощь врачей.

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ГИБДДДТПавария
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