На Богаткова столкнулись Lada Priora и УАЗ: пострадали пять человек

Ночью 10 сентября в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного 112 в 01:29. Очевидцы сообщили дежурному, что на пересечении Есенина и Бориса Богаткова столкнулись 2 машины.

Инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова сообщила корреспонденту НГС, что в аварии пострадали 5 человек. Столкнулись машины Lada Priora и УАЗ.



За рулем «Лады» был 45 летний водитель, он столкнулся с УАЗом в районе дома 253/4 на Бориса Богаткова. Водителей обеих машин и трёх пассажиров из «Лады» госпитализировали с различными травмами.