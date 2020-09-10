Непроглядный осенний туман окутал Новосибирск: смотрим фото

Утром 10 сентября на город опустился густой туман — из-за дымки не видно дальше 100 метров.
По данным сервиса CityAir, небольшое повышение загрязненности воздуха зафиксировано в районе Первомайской улицы, Немировича-Данченко, Арбузова, Николаева и Инженерной. Сервис оценивает уровень вредных веществ на этих улицах в
На дорогах из-за тумана не очень хорошая видимость, поэтому водителям стоит быть аккуратнее и внимательнее.
Похожий густой туман был в городе летом, в июле. Тогда его особенно хорошо было видно на левом берегу.