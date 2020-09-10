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Тема дняБизнес на зависимых. Расследование НГС

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Непроглядный осенний туман окутал Новосибирск: смотрим фото

Из-за густой дымки на дорогах ухудшилась видимость

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Туман опустился низко&nbsp;

Туман опустился низко 

Утром 10 сентября на город опустился густой туман — из-за дымки не видно дальше 100 метров.

Дымку хорошо заметно в центре города&nbsp;

Дымку хорошо заметно в центре города 

По данным сервиса CityAir, небольшое повышение загрязненности воздуха зафиксировано в районе Первомайской улицы, Немировича-Данченко, Арбузова, Николаева и Инженерной. Сервис оценивает уровень вредных веществ на этих улицах в 4 балла.

По данным <a href="https://pogoda.ngs.ru/" target="_blank" class="_">НГС.Погода</a>, сегодня в городе ожидается до +14 градусов, возможны дожди

По данным НГС.Погода, сегодня в городе ожидается до +14 градусов, возможны дожди

На дорогах из-за тумана не очень хорошая видимость, поэтому водителям стоит быть аккуратнее и внимательнее.

В некоторых местах туман подобрался вплотную к домам

В некоторых местах туман подобрался вплотную к домам

Такое фото прислал нам читатель Алексей. Туман&nbsp;на съезде с «ВИНАПа» на Северный проезд

Такое фото прислал нам читатель Алексей. Туман на съезде с «ВИНАПа» на Северный проезд

Ещё немного тумана от наших читателей. Туман на Стартовой, 1

Ещё немного тумана от наших читателей. Туман на Стартовой, 1

Один и тот же вид вчера вечером и сегодня утром

Один и тот же вид вчера вечером и сегодня утром

Туман на вокзале

Туман на вокзале

Похожий густой туман был в городе летом, в июле. Тогда его особенно хорошо было видно на левом берегу.

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осеньпогодатуман
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