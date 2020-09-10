«Наполняем сердце бензином»: новосибирская пост-панк группа «Буерак» зажгла на «Вечернем Урганте»

Позднее участники коллектива выложили на своей странице во «ВКонтакте» пост с выступлением на «Вечернем Урганте» и подписали его отсылкой к строчке их песни:

— Коллективно наполняем сердце бензином.

Недавно школьник из Новосибирска попал в эфир передачи «Вечерний Ургант» — Артем Овчинников по видеосвязи пообщался с ведущим передачи Иваном Ургантом и ответил на вопрос гостьи выпуска блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.