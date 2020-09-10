«Наполняем сердце бензином»: новосибирская пост-панк группа «Буерак» зажгла на «Вечернем Урганте»

Вечером во вторник, 8 сентября, на «Первом канале» состоялся эфир шоу «Вечерний Ургант», в котором выступила новосибирская пост-панк группа «Буерак» с песней «Грустно с тобой».
— У новосибирской пост-панк группы «Буерак» недавно вышел новый альбом «Компактные откровения». Песню из него мы услышим прямо сейчас, а 10 сентября в московском клубе «ГлавClub Green Concert» группа будет исполнять все свои хиты. Встречайте впервые у нас в гостях «Буерак»! — представил группу публике ведущий шоу Иван Ургант.
Видео: шоу «Вечерний Ургант»
Позднее участники коллектива выложили на своей странице во «ВКонтакте» пост с выступлением на «Вечернем Урганте» и подписали его отсылкой к строчке их песни:
— Коллективно наполняем сердце бензином.
Недавно школьник из Новосибирска попал в эфир передачи «Вечерний Ургант» — Артем Овчинников по видеосвязи пообщался с ведущим передачи Иваном Ургантом и ответил на вопрос гостьи выпуска блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.