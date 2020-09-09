Для НГТУ построят новое общежитие — в нём смогут жить 800 студентов

Для Новосибирского государственного технического университета построят новое общежитие. Работы по строительству планируют провести в ближайшие три года. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков уже подписал соответствующие документы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

— Я поздравляю ректора НГТУ Анатолия Андреевича Батаева, теперь ему предстоит серьезная, но приятная работа. Несколько дней назад министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, на основании которого в течение ближайших трёх лет предстоит построить новое общежитие — 20 тысяч квадратных метров — для студентов НГТУ. Мы обсуждали этот вопрос с министром во время его визита в Новосибирск. Я благодарю Валерия Николаевича, уверен, этот проект будет успешно реализован, — отметил глава региона Андрей Травников во время рабочей поездки в Ленинский район Новосибирска.