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Для НГТУ построят новое общежитие — в нём смогут жить 800 студентов

Идею строительства поддержал министр науки и высшего образования РФ

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Это решение стало одним из результатов рабочей поездки министра в наш регион в июле этого года

Это решение стало одним из результатов рабочей поездки министра в наш регион в июле этого года

Для Новосибирского государственного технического университета построят новое общежитие. Работы по строительству планируют провести в ближайшие три года. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков уже подписал соответствующие документы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

— Я поздравляю ректора НГТУ Анатолия Андреевича Батаева, теперь ему предстоит серьезная, но приятная работа. Несколько дней назад министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, на основании которого в течение ближайших трёх лет предстоит построить новое общежитие — 20 тысяч квадратных метров — для студентов НГТУ. Мы обсуждали этот вопрос с министром во время его визита в Новосибирск. Я благодарю Валерия Николаевича, уверен, этот проект будет успешно реализован, — отметил глава региона Андрей Травников во время рабочей поездки в Ленинский район Новосибирска.

Также в пресс-службе сообщили, что новый объект рассчитывается на 800 мест. Он будет размещён на территории уже действующего студенческого кампуса.

В июне сообщалось, что для Новосибирского государственного университета построят новое общежитие за 2 миллиарда рублей.

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Андрей ТравниковНГТУобщежитие
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