Работа театров и кино возобновится в Новосибирске с 12 сентября — губернатор подписал постановление

В Новосибирской области с 12 сентября возобновляется работа театров, кинотеатров и концертных организаций. Глава региона Андрей Травников уже подписал соответствующий документ, который был одобрен на внеочередном заседании правительства региона накануне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.



— Уже на официальном портале выложено постановление Правительства Новосибирской области о том, что если ситуация с коронавирусом с началом учебного года у нас принципиально не поменяется и останется благоприятной, то с 12 сентября мы можем разрешить возобновить работу театров и кинотеатров с присутствием зрителей, с соблюдением рекомендуемых Роспотребнадзором мер. Одна из обязательных мер — ношение санитарных масок. Ситуация у нас достаточно спокойная. Я знаю о просьбе руководителей учреждений культуры разрешить им открыться не с понедельника, 14 числа, а с 12 сентября, чтобы не пропускать выходные. Многие коллективы репетировали летом новые постановки и очень ждут момента, когда можно будет представить зрителям свои новые работы. Мы сочли это возможным, и я подписал постановление правительства о возобновлении деятельности учреждений культуры с присутствием зрителей без ограничения количества, но с обязательным требованием о ношении масок, с субботы, 12 сентября, — прокомментировал решение губернатор Андрей Травников.