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Работа театров и кино возобновится в Новосибирске с 12 сентября — губернатор подписал постановление

Зрители должны будут соблюдать масочный режим

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Решение возобновить работу приняли на внеочередном заседании правительства региона накануне

Решение возобновить работу приняли на внеочередном заседании правительства региона накануне

В Новосибирской области с 12 сентября возобновляется работа театров, кинотеатров и концертных организаций. Глава региона Андрей Травников уже подписал соответствующий документ, который был одобрен на внеочередном заседании правительства региона накануне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Уже на официальном портале выложено постановление Правительства Новосибирской области о том, что если ситуация с коронавирусом с началом учебного года у нас принципиально не поменяется и останется благоприятной, то с 12 сентября мы можем разрешить возобновить работу театров и кинотеатров с присутствием зрителей, с соблюдением рекомендуемых Роспотребнадзором мер. Одна из обязательных мер — ношение санитарных масок. Ситуация у нас достаточно спокойная. Я знаю о просьбе руководителей учреждений культуры разрешить им открыться не с понедельника, 14 числа, а с 12 сентября, чтобы не пропускать выходные. Многие коллективы репетировали летом новые постановки и очень ждут момента, когда можно будет представить зрителям свои новые работы. Мы сочли это возможным, и я подписал постановление правительства о возобновлении деятельности учреждений культуры с присутствием зрителей без ограничения количества, но с обязательным требованием о ношении масок, с субботы, 12 сентября, — прокомментировал решение губернатор Андрей Травников.

При этом глава региона отметил, что по-прежнему в силе остается требование, которое касается проведения спортивных матчей, — возможна заполняемость спортивных арен не более 25%.

— Для нас рубеж — 14-е число, когда пройдут две недели с начала учебного года — время максимальной эпиднагрузки. Если ничего принципиально не поменяется, мы будем готовить решение об увеличении количества болельщиков на трибунах, — добавил Травников.

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева сообщила, что принятыми документами возобновляется работа театров, кинотеатров и концертных организаций, в которые допускаются зрители при условии соблюдения масочного режима, за исключением организации приема ими исполнителей, прибывающих в Новосибирскую область для межрегиональных и зарубежных гастролей. При проведении мероприятий руководители учреждений гарантируют реализацию мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической защиты участников мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

В середине июля губернатор говорил о том, что с кинотеатров не снимут ограничения до осени. В приоритете у властей была работа над возобновлением обучения школьников. Позже, в начале августа, новосибирский кинотеатр написал обращение к главе региона с просьбой открыть сферу и помочь им финансово.

На этой неделе правительство уже сообщало, что кинотеатры, театры и концертные организации начнут свою работу в сентябре. Тогда точной даты они не называли.

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