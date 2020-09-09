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Путин отменил прямую линию в этом году, но проведет большую пресс-конференцию

Общаться с журналистами президент будет в декабре

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В декабрьскую пресс-конференцию добавят элементы прямого эфира

В декабрьскую пресс-конференцию добавят элементы прямого эфира

Традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2020 году не состоится, но в декабре глава государства проведет большую пресс-конференцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев».

— Конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним, — сказал Песков, — Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре.

Традиция проводить прямую линию с Владимиром Путиным появилась в 2001 году, когда президент впервые вышел на открытую связь с россиянами. С тех пор прямая линия проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Также перерыв был с мая 2008 по май 2012 года, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года — она продлилась чуть меньше пяти часов.

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