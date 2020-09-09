Ещё в трёх новосибирских школах классы закрыли на карантин из-за коронавируса

— Установлен круг контактных лиц, классы переведены на дистанционное обучение. Учащиеся с их родителями направлены на сдачу анализов на наличие инфекции коронавируса (COVID-19) в лабораторию поликлиник. В кабинетах (классах) проведены противоэпидемические мероприятия. Проведена дополнительная санобработка, — сообщили НГС в департаменте образования.

Также мэрия сообщила, что у двух сотрудников специальной школы № 39 обнаружили ковид. Сейчас заболевшие находятся в больнице.

— Контактировавшие сотрудники переведены на удаленный режим. Заболевших детей в данной образовательной организации нет, — добавили в департаменте.



Среди воспитанников и сотрудников детских садов заболевших не выявили.

Кроме этого, сегодня стало известно, что в школе № 76 и гимназии «Горностай» классы ушли на карантин из-за ОРВИ. Об этом сообщили читатели НГС, информацию подтвердил министр образования НСО Сергей Федорчук.



Известно, что в «Горностае» на карантин ушли дети из младшего класса.



— Класс ушёл на карантин, работает онлайн. Заболели не все, 3–4 ребёнка. Класс выйдет на учёбу в понедельник, — сообщила НГС директор школы Ирина Путинцева.

