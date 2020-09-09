Ещё в трёх новосибирских школах классы закрыли на карантин из-за коронавируса

Ещё в трёх новосибирских школах на карантин отправили классы, в которых выявили детей, заболевших коронавирусом. А в некоторых классах гимназии «Горностай» и школе № 76 детей перевели на дистанционное обучение, потому что ученики заболели ОРВИ.
Ранее было известно о ситуации в школе № 13 — там на карантин ушёл шестой класс. Сегодня, 9 сентября, в ответе на запрос НГС департамент образования мэрии Новосибирска сообщил, что сейчас карантин из-за ковида введён также в школе № 91, экономическом лицее и гимназии № 13. В лицее на дистанционное обучение ушёл девятый класс, в гимназии № 13 — первый, а в школе № 91 заболели ученики третьего и пятого классов.
— Установлен круг контактных лиц, классы переведены на дистанционное обучение. Учащиеся с их родителями направлены на сдачу анализов на наличие инфекции коронавируса (COVID-19) в лабораторию поликлиник. В кабинетах (классах) проведены противоэпидемические мероприятия. Проведена дополнительная санобработка, — сообщили НГС в департаменте образования.
Также мэрия сообщила, что у двух сотрудников специальной школы № 39 обнаружили ковид. Сейчас заболевшие находятся в больнице.
— Контактировавшие сотрудники переведены на удаленный режим. Заболевших детей в данной образовательной организации нет, — добавили в департаменте.
Среди воспитанников и сотрудников детских садов заболевших не выявили.
Кроме этого, сегодня стало известно, что в школе № 76 и гимназии «Горностай» классы ушли на карантин из-за ОРВИ. Об этом сообщили читатели НГС, информацию подтвердил министр образования НСО Сергей Федорчук.
Известно, что в «Горностае» на карантин ушли дети из младшего класса.
— Класс ушёл на карантин, работает онлайн. Заболели не все, 3–4 ребёнка. Класс выйдет на учёбу в понедельник, — сообщила НГС директор школы Ирина Путинцева.
Она также добавила, что во время карантина дети занимаются дистанционно.
Подобная ситуация сложилась и в школе № 76.
— На карантине находится пятый класс. В понедельник более 40% учеников этого класса не вышли на учёбу. Родители сообщили классному руководителю, что дети заболели, есть все признаки ОРВИ. В классе всего 27 детей, 11 человек не вышли на занятия. Было принято решение о том, чтобы перевести данный класс на дистанционное обучение, — сообщила директор школы Надежда Равлюк.
Дети будут находиться на дистанционном обучении до 18 сентября. Однако если к 14 сентября половина заболевших выздоровеет, то очное обучение смогут возобновить на следующий день.
Ранее сообщалось, что в Сибирском кадетском корпусе на карантин закрыли два класса. Признаки ОРВИ обнаружили у 20% учеников. После публикации пресс-служба Министерства образования НСО сообщила, что в 8-м классе заболели 37% учеников, а в 10-м классе — 39%.
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НГС опубликовал карту школ, в которых так же обнаружили заболевших ОРВИ.
Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, в каком порядке будут действовать школы, если у кого-то из учеников обнаружат ковид.