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Как будут кормить новосибирских учеников — смотрим на примере одной школы. 10 снимков из столовой

В этом году младшеклассников должны кормить бесплатно

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Бесплатным горячим питанием должны обеспечить всех учеников начальной школы

Бесплатным горячим питанием должны обеспечить всех учеников начальной школы

Сегодня, 9 сентября, в школе № 187 в Новосибирске показали, как будет организовано горячее питание для учеников в этом году. Младшеклассников будут кормить бесплатно минимум раз в день. При этом изменения коснулись работы столовых — там ввели новые санитарные правила.

Наш фотограф Александр Ощепков побывал в школьной столовой, чтобы вы смогли увидеть, какую еду подают детям и как это происходит.

Расписание обедов составляют так, чтобы дети как можно меньше пересекались друг с другом

Расписание обедов составляют так, чтобы дети как можно меньше пересекались друг с другом

Работники столовых обязаны носить защитные маски

Работники столовых обязаны носить защитные маски

В столовых обязательно должны быть санитарные требования

В столовых обязательно должны быть санитарные требования

Выходить из классов в столовую рекомендуют организованно

Выходить из классов в столовую рекомендуют организованно

Школьников должны кормить горячей едой не менее одного раза в день

Школьников должны кормить горячей едой не менее одного раза в день

Бесплатное питание, как и раньше, будут получать школьники из малоимущих и многодетных семей, дети с ОВЗ

Бесплатное питание, как и раньше, будут получать школьники из малоимущих и многодетных семей, дети с ОВЗ

Детей-инвалидов и школьников с ограниченными возможностями здоровья должны кормить минимум два раза в день

Детей-инвалидов и школьников с ограниченными возможностями здоровья должны кормить минимум два раза в день

Тех школьников, которые находятся на домашнем обучении, должны обеспечить горячим питанием, когда они приходят в школу&nbsp;

Тех школьников, которые находятся на домашнем обучении, должны обеспечить горячим питанием, когда они приходят в школу 

Школьникам должны предоставить хотя бы одно горячее блюдо, не считая напитка

Школьникам должны предоставить хотя бы одно горячее блюдо, не считая напитка

Присылайте в редакцию фото обедов, которыми кормят ваших детей в школах. Их можно отправить по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Написать в редакцию» на нашем сайте.

Детей должны обеспечить горячим питанием те школы, в которых есть для этого техническая возможность. НГС разобрался с особенностями нового закона — объясняем его особенности в 12 карточках.

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