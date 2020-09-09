Как будут кормить новосибирских учеников — смотрим на примере одной школы. 10 снимков из столовой

Сегодня, 9 сентября, в школе № 187 в Новосибирске показали, как будет организовано горячее питание для учеников в этом году. Младшеклассников будут кормить бесплатно минимум раз в день. При этом изменения коснулись работы столовых — там ввели новые санитарные правила.
Наш фотограф Александр Ощепков побывал в школьной столовой, чтобы вы смогли увидеть, какую еду подают детям и как это происходит.
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Детей должны обеспечить горячим питанием те школы, в которых есть для этого техническая возможность. НГС разобрался с особенностями нового закона — объясняем его особенности в 12 карточках.