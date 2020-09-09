Каким видел мир погибший фотограф Андрей Копалов — 40 завораживающих фото

Новость о гибели известного фотографа Андрея Копалова потрясла многих. Долгое время он работал в региональной «Комсомольской правде» и хорошо был знаком многим новосибирцам. В ночь на 7 сентября Андрей Геннадьевич погиб под колёсами поезда. Прощание с ним состоится 10 сентября с 10:00 до 11:00 в Новосибирском крематории — поселок Восход, улица Военторговская, 4/1, а мы тем временем предлагаем вспомнить, каким человеком он был и какое наследие оставил после себя.
Ниже — воспоминания друзей, знакомых и бывших коллег Андрея Копалова. А также фотографии, сделанные им в разные годы работы.
— Мы познакомились с Андреем в конце 90-х. Он работал в «Комсомолке», я в другом издании. Часто пересекались на пресс-мероприятиях, иногда я заглядывал в гости в редакцию. Сколько помню, Андрей всегда был скромным и застенчивым и просил не называть его по имени-отчеству. В последнее время общались редко. Иногда просто встречались на улице. Новость о том, что Андрея не стало, застала меня уже как сотрудника «Комсомольской правды», это был шок и ступор. До сих пор не поднимается рука удалить его номер телефона из записной книжки и отписаться в соцсетях, — говорит Михаил Докукин, сотрудник «Комсомольской правды» в Новосибирске.
Корреспондент НГС Александра Бруня три года проработала бок о бок с Андреем Копаловым:
— Андрей Геннадьевич был невероятно добрым и отзывчивым человеком. Про профессионализм говорить излишне — он делал прекрасные снимки. Он часто улыбался и мог найти общий язык с любым человеком. И если что-то во время репортажа шло не так, то на него можно было положиться — поможет выйти из непростой ситуации. А иногда Андрей Геннадьевич приходил на работу со своей собачкой, которую все в редакции любили тискать и наглаживать.
Андрей Копалов всегда был готов прийти на помощь менее опытному коллеге.
— Познакомился с ним в первый день, как пришёл на работу. Мы были напарники, так что он вводил меня в курс дела — что мне предстоит снимать, какие форматы и требования у издания. Он был старшим товарищем. Человечный. Учил меня еще и пользоваться видеоаппаратурой. Он был очень хорошим и приятным человеком, — рассказывает Влад, бывший коллега Андрея Копалова.
Все люди, которые знали Андрея Копалова, отмечают, что он был очень приветливым и открытым человеком.
— Мы с ним были знакомы очень много лет. Общались по работе. То, что он профессиональный фотограф, — это безусловно. Но при этом он очень приятный человек, приветливый. И для меня было очень неожиданно услышать, что он погиб. Мы виделись буквально в прошедшие выходные. Такая трагедия. Мои соболезнования семье, — говорит пресс-секретарь АБ «Гвардия» Наталья Федорова.
Редакция НГС приносит соболезнования близким, родным и коллегам Андрея Копалова.