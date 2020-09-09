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Каким видел мир погибший фотограф Андрей Копалов — 40 завораживающих фото

Подборка кадров, которые навсегда останутся в памяти

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Андрей Копалов начал работать в газете ещё в 90-х годах

Андрей Копалов начал работать в газете ещё в 90-х годах

Новость о гибели известного фотографа Андрея Копалова потрясла многих. Долгое время он работал в региональной «Комсомольской правде» и хорошо был знаком многим новосибирцам. В ночь на 7 сентября Андрей Геннадьевич погиб под колёсами поезда. Прощание с ним состоится 10 сентября с 10:00 до 11:00 в Новосибирском крематории — поселок Восход, улица Военторговская, 4/1, а мы тем временем предлагаем вспомнить, каким человеком он был и какое наследие оставил после себя.

Ниже — воспоминания друзей, знакомых и бывших коллег Андрея Копалова. А также фотографии, сделанные им в разные годы работы.

Андрей Копалов был мастером портретной съемки

Андрей Копалов был мастером портретной съемки

— Мы познакомились с Андреем в конце 90-х. Он работал в «Комсомолке», я в другом издании. Часто пересекались на пресс-мероприятиях, иногда я заглядывал в гости в редакцию. Сколько помню, Андрей всегда был скромным и застенчивым и просил не называть его по имени-отчеству. В последнее время общались редко. Иногда просто встречались на улице. Новость о том, что Андрея не стало, застала меня уже как сотрудника «Комсомольской правды», это был шок и ступор. До сих пор не поднимается рука удалить его номер телефона из записной книжки и отписаться в соцсетях, — говорит Михаил Докукин, сотрудник «Комсомольской правды» в Новосибирске.

Этот снимок был сделан 3 октября 2015 года

Этот снимок был сделан 3 октября 2015 года

Корреспондент НГС Александра Бруня три года проработала бок о бок с Андреем Копаловым:

— Андрей Геннадьевич был невероятно добрым и отзывчивым человеком. Про профессионализм говорить излишне — он делал прекрасные снимки. Он часто улыбался и мог найти общий язык с любым человеком. И если что-то во время репортажа шло не так, то на него можно было положиться — поможет выйти из непростой ситуации. А иногда Андрей Геннадьевич приходил на работу со своей собачкой, которую все в редакции любили тискать и наглаживать.

Этот снимок был сделан 3 октября 2015 года. Виктор Николаевич Кудрявцев, заслуженный тренер СССР и России, провел в Новосибирске мастер-класс с начинающими фигуристами

Этот снимок был сделан 3 октября 2015 года. Виктор Николаевич Кудрявцев, заслуженный тренер СССР и России, провел в Новосибирске мастер-класс с начинающими фигуристами

Андрей Копалов всегда был готов прийти на помощь менее опытному коллеге.

— Познакомился с ним в первый день, как пришёл на работу. Мы были напарники, так что он вводил меня в курс дела — что мне предстоит снимать, какие форматы и требования у издания. Он был старшим товарищем. Человечный. Учил меня еще и пользоваться видеоаппаратурой. Он был очень хорошим и приятным человеком, — рассказывает Влад, бывший коллега Андрея Копалова.

Андрей Копалов всегда был на всех самых важных событиях города. Фото было сделано 6 октября на пикете в память убитой Карины Залесовой

Андрей Копалов всегда был на всех самых важных событиях города. Фото было сделано 6 октября на пикете в память убитой Карины Залесовой

Люди с удовольствием позировали Андрею Геннадьевичу

Люди с удовольствием позировали Андрею Геннадьевичу

Все люди, которые знали Андрея Копалова, отмечают, что он был очень приветливым и открытым человеком.

— Мы с ним были знакомы очень много лет. Общались по работе. То, что он профессиональный фотограф, — это безусловно. Но при этом он очень приятный человек, приветливый. И для меня было очень неожиданно услышать, что он погиб. Мы виделись буквально в прошедшие выходные. Такая трагедия. Мои соболезнования семье, — говорит пресс-секретарь АБ «Гвардия» Наталья Федорова.

Фотограф умел видеть красивое в обычном

Фотограф умел видеть красивое в обычном

Это фото сделано 23 марта 2015 года.&nbsp;Генеральный менеджер ХК Сибирь Кирилл Фастовский с группой болельщиков постригся наголо в поддержку любимой команды

Это фото сделано 23 марта 2015 года. Генеральный менеджер ХК Сибирь Кирилл Фастовский с группой болельщиков постригся наголо в поддержку любимой команды

Свою собаку Андрей Геннадьевич с удовольствием брал на репортажи. Дину знали многие в городе

Свою собаку Андрей Геннадьевич с удовольствием брал на репортажи. Дину знали многие в городе

Узнали кто на фото? Патрисия Каас была в Новосибирске 15 лет назад

Узнали кто на фото? Патрисия Каас была в Новосибирске 15 лет назад

А это Пелагея. Снимок сделан в 1995 году

А это Пелагея. Снимок сделан в 1995 году

Редакция НГС приносит соболезнования близким, родным и коллегам Андрея Копалова.

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