Каким видел мир погибший фотограф Андрей Копалов — 40 завораживающих фото

Новость о гибели известного фотографа Андрея Копалова потрясла многих. Долгое время он работал в региональной «Комсомольской правде» и хорошо был знаком многим новосибирцам. В ночь на 7 сентября Андрей Геннадьевич погиб под колёсами поезда. Прощание с ним состоится 10 сентября с 10:00 до 11:00 в Новосибирском крематории — поселок Восход, улица Военторговская, 4/1, а мы тем временем предлагаем вспомнить, каким человеком он был и какое наследие оставил после себя.

Ниже — воспоминания друзей, знакомых и бывших коллег Андрея Копалова. А также фотографии, сделанные им в разные годы работы.