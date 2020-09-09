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Полиция возбудила дело после нападения на штаб оппозиционной коалиции в Новосибирске

После инцидента троим волонтерам штаба понадобилась медицинская помощь

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Вчера в штабе оппозиционной коалиции двое неизвестных разбили бутылку с едкой жидкостью&nbsp;

Вчера в штабе оппозиционной коалиции двое неизвестных разбили бутылку с едкой жидкостью 

Полиция возбудила административное дело после нападения на штаб коалиции «Новосибирск 2020».

— 8 сентября в дежурную часть Отдела полиции № 2 «Железнодорожный» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о происшествии в нежилом помещении по улице Сибирской. Информация зарегистрирована в установленном порядке. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве добавили, что они рассматривают разные версии произошедшего, в том числе «провокационную».

Вчера на штаб оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» напали двое мужчин, которые разбили в помещении бутылку с едкой жидкостью. Троим волонтерам стало плохо, их увезли на скорой. Здесь мы собрали всю информацию об инциденте.

«Новосибирск 2020» — это коалиция независимых политиков, журналистов и общественников, которые собрались баллотироваться в горсовет, чтобы бороться с «Единой Россией» и КПРФ. Кандидаты объединения представлены в большинстве округов. Основной день голосования состоится 13 сентября.

В конце августа стало известно, что самолет с находившимся на борту Алексеем Навальным экстренно сел в Омске из-за того, что политику стало плохо. Чуть позже омские врачи ввели его в кому, а затем передали в Германию. Немецкие медики подтвердили версию отравления Навального, однако омские врачи продолжают эту версию отрицать. МВД начало доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального. При этом новосибирский координатор штаба Сергей Бойко подтвердил, что в Новосибирске за Алексеем Навальным велась слежка. Позже в Сети появилось видео, снятое за несколько дней до отравления.

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