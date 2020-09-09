Двое новосибирцев стали победителями конкурса «Лидеры России»

В последний день конкурса перед финалистами выступил Владимир Путин. Президент отметил, что обновлять кадровые составы на предприятиях нужно по способностям, а карьерный рост давать тем, кто готов пахать на благо страны.



— Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всём следовать принципам служения людям, обществу, родной стране, — заявил Путин.



Он отметил, что конкурс пользуется обратной связью. В этом году новинками стали три специализации — «Здравоохранение», «Финансы и технологии» и «Наука» — они появились после обращения самих ученых и медиков. А наиболее активные участники этих направлений получили высокие посты и должности еще до подведения итогов конкурса.



— Считаю важным, что для всех участников победа в финале — это серьезный импульс для дальнейшего развития, повышения своей квалификации. Именно с этой целью для финалистов предусмотрен грант на обучение в размере одного миллиона рублей. А победители, которые готовы связать свою судьбу с государственной службой, при условии их достаточного опыта и профессионализма, получают возможность стать слушателями программы резерва кадров Высшей школы государственного управления, так называемой, как иногда говорят, «школы губернаторов», — отметил Путин.

