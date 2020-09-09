Известный новосибирский фотограф погиб под колёсами поезда

В Новосибирске скончался известный фотограф Андрей Геннадьевич Копалов. Он погиб под колёсами поезда, сообщил знакомый семьи.

Трагедия произошла в понедельник, 7 сентября, ночью. Машинист не успел остановить состав.



Андрей Копалов долгие годы работал фотографом в «КП Новосибирск». Коллеги помнят его, как профессионала с добрым и отзывчивым сердцем.

Прощание с Андреем Копаловым состоится 10 сентября с 10:00 до 11:00 в Новосибирском крематории — п. Восход, ул. Военторговская, 4/1.



Редакция НГС приносит соболезнования близким, родным и коллегам погибшего.