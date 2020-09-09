Известный новосибирский фотограф погиб под колёсами поезда

В Новосибирске скончался известный фотограф Андрей Геннадьевич Копалов. Он погиб под колёсами поезда, сообщил знакомый семьи.
Трагедия произошла в понедельник, 7 сентября, ночью. Машинист не успел остановить состав.
Андрей Копалов долгие годы работал фотографом в «КП Новосибирск». Коллеги помнят его, как профессионала с добрым и отзывчивым сердцем.
Прощание с Андреем Копаловым состоится 10 сентября с 10:00 до 11:00 в Новосибирском крематории — п. Восход, ул. Военторговская, 4/1.
Редакция НГС приносит соболезнования близким, родным и коллегам погибшего.
В прошлом году летом грузовой поезд сбил 13-летнего подростка около остановочной платформы Паровозный в Тогучинском районе.