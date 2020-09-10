Выборы-2020. Как найти свой избирательный участок в Новосибирске — три очень простых способа

В это воскресенье, 13 сентября, новосибирцы выберут депутатов Законодательного собрания, горсовета, а также глав и депутатов органов местного самоуправления районов и сельсоветов региона. В тройку самых часто задаваемых вопросов избирателей на горячую линию входит просьба подсказать, как найти свой избирательный участок. Публикуем простую инструкцию.
— Как правило, избирательные участки у нас расположены в школах вблизи от места жительства наших избирателей. Они традиционные, и мы очень редко меняем помещение для голосования, исходя из того, что люди привыкают ходить в какое-то конкретное учреждение, — говорит Ольга Благо, председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Кроме того, обычно накануне выборов в почтовые ящики избирателей опускают приглашения с указанием адреса избирательного участка, или вывешивают такие объявления на подъезде. Если вы до сих пор не знаете, по какому адресу находится ваш участок, то выяснить это можно тремя способами. Рассказываем подробно о каждом из них.
Первый способ. Зайти на сайт Центральной избирательной комиссии
В правой части экрана вы увидите кнопку с надписью «ТИК и УИК на карте России» и схематичным изображением карты России. Если нажать на неё, то в новом окне откроется карта страны.
Если в левом верхнем углу экрана всплывет сообщение о том, что сайт запрашивает разрешение на доступ к данным о вашем местоположении, можно нажать «Разрешить», и компьютер автоматически найдет, где вы сейчас находитесь. Если ваше местоположение определено неверно, вы можете сами, двигая карту, выбрать свой дом.
Если вы не хотите давать доступ к данным о вашем местоположении или, например, находитесь не дома, можно кнопкой «Блокировать» убрать это сообщение. В этом случае центре экрана появится табличка с базовым адресом вплоть до улицы (в нашем городе это Большевистская).
Если все данные верны, нужно просто ввести номер дома. Если нет, табличку нужно закрыть и ввести адрес самостоятельно в строке, которая находится на карте в левом верхнем углу. Необходимо указать в первую очередь название населенного пункта, а затем улицу и дом, потом нажать кнопку «Найти».
На карте появятся две отметки — сиреневая (введенный вами адрес) и синяя (адрес избирательного участка). Причем синих отметок на карте будет много — это адреса всех участков, но вам нужно обратить внимание на ту, в белом кружке которой будет стоять точка того же синего цвета. Если навести курсор на отметку адреса участка, появится вся необходимая информация: номер участка или участков, точный адрес, название учреждения, номера телефонов. Так, жители дома по адресу: улица Ленина, 13, пойдут 13 сентября на выборы в управление Западно-Сибирской железной дороги по адресу: Вокзальная магистраль, 12.
Второй способ. Узнать адрес избирательного участка на портале госуслуг
Большинству россиян, которые зарегистрированы на этом портале, уже должно прийти письмо на электронную почту с информацией по предстоящим выборам в единый день голосования. В сообщении указан избирательный участок, его адрес, а также информация о том, кого выбирают в регионе. Можно посмотреть эти сведения и на сайте госуслуг. Для этого необходимо войти в личный кабинет, заведя на портале аккаунт, если его еще нет.
Чтобы узнать номер и адрес участка, а также другую информацию по выборам, необходимо кликнуть на баннер вверху экрана.
Уже на этом этапе станет известен номер участка. Затем нужно нажать кнопку «Подробнее» на баннере «Мои выборы» — откроется список всех выборов, участие в которых вам доступно.
Теперь дело за малым: кликнуть по номеру участка (это гиперссылка) и узнать его адрес. Ту же информацию можно найти и в мобильном приложении «Госуслуг».
Третий способ. Позвонить в информационно-справочный центр избиркома НСО
Горячая линия будет работать в период подготовки и проведения выборов. По телефону можно проконсультироваться по избирательному законодательству, узнать номера избирательных участков, адреса и телефоны участковых и территориальных избирательных комиссий.
Телефон для связи:
Корреспондент НГС проверил, насколько реально дозвониться на горячую линию. На ожидание ответа оператора (вместе с прослушиванием голосового автоответчика) ушло полминуты, примерно столько же мужчина на том конце провода искал номер и адрес избирательного участка. Весь звонок занял чуть больше двух минут.
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