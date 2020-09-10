Выборы-2020. Как найти свой избирательный участок в Новосибирске — три очень простых способа

В это воскресенье, 13 сентября, новосибирцы выберут депутатов Законодательного собрания, горсовета, а также глав и депутатов органов местного самоуправления районов и сельсоветов региона. В тройку самых часто задаваемых вопросов избирателей на горячую линию входит просьба подсказать, как найти свой избирательный участок. Публикуем простую инструкцию.

— Как правило, избирательные участки у нас расположены в школах вблизи от места жительства наших избирателей. Они традиционные, и мы очень редко меняем помещение для голосования, исходя из того, что люди привыкают ходить в какое-то конкретное учреждение, — говорит Ольга Благо, председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

