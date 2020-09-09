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По домам: карта школ Новосибирска, где детей отправляют на карантин — по коронавирусу или ОРВИ

На дистанционку отправлены пока несколько классов

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Если в отдельно взятом классе болеет ОРВИ каждый пятый ученик, то всех детей отправляют на дистанционное обучение

Если в отдельно взятом классе болеет ОРВИ каждый пятый ученик, то всех детей отправляют на дистанционное обучение

Учебный год в Новосибирске только начался, но в некоторых школах детей уже отправляют на временное дистанционное обучение. Причина — карантин по коронавирусу или ОРВИ.

Мы создали интерактивную карту, которую будем обновлять ежедневно. На ней можно посмотреть, каким школам пришлось перевести часть детей на дистанционное обучение.

Сейчас известно, что из-за коронавируса на карантине находится 6-й класс школы № 13, а из-за ОРВИ отправили домой 8-классников и 10-классников сибирского кадетского корпуса.

Класс вашего ребенка тоже на карантине? Вы вновь столкнулись с дистанционным обучением? Напишите журналисту НГС в WhatsApp по номеру +7 923 157-00-00 или по почте news@ngs.ru. Если вы активно пользуетесь «Инстаграмом», то можете сообщить эту информацию нам через Директ: вот наш аккаунт.

Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, в каком порядке будут действовать школы, если у кого-то из учеников обнаружат ковид.

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