По домам: карта школ Новосибирска, где детей отправляют на карантин — по коронавирусу или ОРВИ

Учебный год в Новосибирске только начался, но в некоторых школах детей уже отправляют на временное дистанционное обучение. Причина — карантин по коронавирусу или ОРВИ.



Мы создали интерактивную карту, которую будем обновлять ежедневно. На ней можно посмотреть, каким школам пришлось перевести часть детей на дистанционное обучение.

Сейчас известно, что из-за коронавируса на карантине находится 6-й класс школы № 13, а из-за ОРВИ отправили домой 8-классников и 10-классников сибирского кадетского корпуса.