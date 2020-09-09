Просили убрать всё лето: рядом с детским садом в центре Новосибирска упал большой клён

На вопрос корреспондента, почему аварийное дерево не убрали раньше, ответил главный инженер УК «Содружество», отметив, что в данным момент начальство в отпуске.

— Дерево не было признано аварийным. Произошло подмывание корней из-за дождей, оно не гнилое. Сейчас производится работа по распиловке и вывозу дерева, — прокомментировала ситуацию Жанна Хамидуллина, главный инженер УК «Содружество».

Также рядом с упавшим деревом на улице Урицкого будут спиливать ещё два клёна — у всех деревьев одна корневая система.

— Если не успеем сегодня, то аккуратно складируем и будем производить завтра вывозку, — добавили в УК.

Ранее в Ленинском районе Новосибирска дерево упало на два припаркованных у жилого дома автомобиля и повредило их. При падении дерева никто не пострадал, но упавший ствол полностью перегородил проезд между домами.

Подобный случай произошел в Новосибирске в конце мая этого года: на «Тойоту-Камри» рядом с домом на улице Бетонной упало дерево — оно смяло крышу автомобиля. Местные жители уже четыре года просили, чтобы дерево спилили.