Просили убрать всё лето: рядом с детским садом в центре Новосибирска упал большой клён

Сегодня ночью, 9 сентября, рядом с детским садом в центре Новосибирска на Урицкого, 7 упал клён.
Детский сад находится на первом этаже пятиэтажного дома, где он арендует помещение, своего отдельного двора у учреждения нет. Как рассказала заведующая детским садом Наталья Свириденко, дерево упало на придомовую территорию, которой управляет УК «Содружество». В телефонном разговоре она отметила, что писала письма директору управляющей компании всё лето.
— Все были в курсе. Я этим вопросом всё лето занималась. Письмо на «Содружество» написано было, на главу было написано — всё, все были в курсе дела, что есть аварийное дерево. Мы им писали, они отписывались нам, что это не их территории, а администрации. А администрация считала, что это территория «Содружества» — вот и результат, — объясняет заведующая детским садом
На вопрос корреспондента, почему аварийное дерево не убрали раньше, ответил главный инженер УК «Содружество», отметив, что в данным момент начальство в отпуске.
— Дерево не было признано аварийным. Произошло подмывание корней из-за дождей, оно не гнилое. Сейчас производится работа по распиловке и вывозу дерева, — прокомментировала ситуацию Жанна Хамидуллина, главный инженер УК «Содружество».
Также рядом с упавшим деревом на улице Урицкого будут спиливать ещё два клёна — у всех деревьев одна корневая система.
— Если не успеем сегодня, то аккуратно складируем и будем производить завтра вывозку, — добавили в УК.
Ранее в Ленинском районе Новосибирска дерево упало на два припаркованных у жилого дома автомобиля и повредило их. При падении дерева никто не пострадал, но упавший ствол полностью перегородил проезд между домами.
Подобный случай произошел в Новосибирске в конце мая этого года: на «Тойоту-Камри» рядом с домом на улице Бетонной упало дерево — оно смяло крышу автомобиля. Местные жители уже четыре года просили, чтобы дерево спилили.