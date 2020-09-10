Колонка новосибирца из спального района — он переехал сюда за тишиной, а живёт в осаде из шумных пивнушек

Почему в жилых домах открывают пивнухи? Я считаю, что это во многом зависит от менталитета — людям хочется расслабиться, ну и большую роль играют халатность и безнаказанность жильцов и управляющей компании. Если говорить конкретно про наш дом, то у нас нет старшей по подъезду, только инициативная группа.

Когда я покупал квартиру в этом доме, в соседних домах уже было несколько заведений, обеспечивающих местных жителей алкоголем. У нас же здесь и площадка детская, и площадка для выгула собак. А контингент этот, выходящий из заведений с алкоголем, тут же и плюет-харкает, и бычки разбрасывает, и сопли-слюни, мат. Потом идут или собак выгуливать, или на площадку. Здесь, на площадке, и подростки играют, которые визуально совсем на подростков не похожи. Им продают алкоголь, не спрашивая документов. На замечания дети не реагируют, матерятся и по машинам бьют. Копируют модель поведения от взрослых, которые также себя ведут.



Люди из всех соседних домов идут к нам в эти пивные. Визуально уже отличаешь жильцов своего дома и соседних. А потом стоишь, видишь автомобилиста, который сначала за пивом подъезжает и потом с ним садится за руль. Думает, да что тут — недалеко же, выпью глоток, что от этого будет, вот жажда накатила. И едет за рулем, чаще всего не натыкаясь на ГИБДД, по дворам (хотя рейды у нас бывают). Опасно.

