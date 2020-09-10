Колонка новосибирца из спального района — он переехал сюда за тишиной, а живёт в осаде из шумных пивнушек

Пивные магазины в Новосибирске растут, как грибы после дождя. Их открывают везде, где только можно, невзирая на школы и детские сады неподалеку и даже несмотря на близко располагающихся конкурентов. Такое соседство многим горожанам доставляет много неудобств (почитайте наш репортаж из пивного магазина в центре города) — это как минимум шумно и неприятно. Читатель НГС Максим живет во дворе, где на три жилых дома приходится четыре магазина с алкогольными напитками. Чем это неудобно и как с этим бороться — читайте в его авторской колонке. Далее от первого лица.
Почему в жилых домах открывают пивнухи? Я считаю, что это во многом зависит от менталитета — людям хочется расслабиться, ну и большую роль играют халатность и безнаказанность жильцов и управляющей компании. Если говорить конкретно про наш дом, то у нас нет старшей по подъезду, только инициативная группа.
Когда я покупал квартиру в этом доме, в соседних домах уже было несколько заведений, обеспечивающих местных жителей алкоголем. У нас же здесь и площадка детская, и площадка для выгула собак. А контингент этот, выходящий из заведений с алкоголем, тут же и плюет-харкает, и бычки разбрасывает, и сопли-слюни, мат. Потом идут или собак выгуливать, или на площадку. Здесь, на площадке, и подростки играют, которые визуально совсем на подростков не похожи. Им продают алкоголь, не спрашивая документов. На замечания дети не реагируют, матерятся и по машинам бьют. Копируют модель поведения от взрослых, которые также себя ведут.
Люди из всех соседних домов идут к нам в эти пивные. Визуально уже отличаешь жильцов своего дома и соседних. А потом стоишь, видишь автомобилиста, который сначала за пивом подъезжает и потом с ним садится за руль. Думает, да что тут — недалеко же, выпью глоток, что от этого будет, вот жажда накатила. И едет за рулем, чаще всего не натыкаясь на ГИБДД, по дворам (хотя рейды у нас бывают). Опасно.
Как реагирует полиция? Никак
В квартирах отличная слышимость с улицы: когда человек «подопьет», то сразу начинает выражаться громче, чтобы донести свою мысль. Мы звонили в полицию, там говорят, что, если разбоя нет, угрозы жизни нет, значит им нет резона ехать на вызов. В чат дома уже в полдесятого утра кидают, как около детской площадки группа взрослых людей распивает горячительные напитки. Такая картина наблюдается вне зависимости от дня недели — без разницы, будни или выходные дни.
И если одна из пивнух работает с 9 до 22 и к ним вопросов нет, то другая работает с 10 до 24, видимо, оформлены как ресторан. Но я ночью вставал как-то, часа в два, поздно, а из заведения люди выходили.
Четыре магазина с пивом на три дома
Вообще, это заведение заехало очень спонтанно, быстро. Никто по дому обход не делал, никаких подписей не собирал. Инициативная группа жильцов вела диалог с человеком, представившимся директором заведения, о том, почему бар въехал в дом без согласия жильцов, да еще и баннер там свой разместил. Кстати, баннер закреплен так, что нарушена целостность бетонного перекрытия. Тут же у них работает наружный кондиционер, который сильно шумит и вибрирует, — жильцы прилегающих квартир очень жалуются.
«Так и получается, что брал квартиру в тихом месте спального района подальше от дороги, а попал в гущу событий»
Директор заведения ответил, что так как старшего по дому у нас нет, то и диалог ему было вести не с кем. Мол, обратился к управляющей компании, где сказали, что это собственность жильцов, с ними и решайте. В результате директор сказал, что он готов к разговору, но, пока в доме нет старшего, он баннер не уберет, заведение не закроет. Мы обратились в свою УК, где нам сказали, что все сделано по закону.
«Мы, жильцы, вправе обратиться за помощью к УК, только вот помощи от УК нам никак не добиться»
Всё осложнила и пандемия — там то юриста нет, то директор на самоизоляции. Я отправил электронные заявления в вышестоящие органы. Один из них пока никак не отреагировал, но пока прошло 3–4 дня. Из второго отзвонились и назначили консультацию у бесплатного юриста. И да, мне ответили, что это незаконно, потому что рядом и школа, и детский сад, и площадка. В юридической компании сказали, что все эти пивные можно выгнать, главное — удовлетворить желание жильцов. Но в конце выяснилось, что, если мы документально начинаем все решать, то цена на «ведение этих дел» очень высока. Даже говорить не буду, сколько по сумме выходит! Понятно, что есть связь между УК и владельцами заведений — они же не могли туда без отмашки въехать. Так что будем решать вопрос дальше.
А в вашем доме есть пивной магазин?
У вас другая точка зрения на пивные магазины в доме или есть такая же проблема, как у автора, и вы с ней боретесь? Может, вам удалось закрыть пивной магазин в вашем доме? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом! Мы открыты для общения в комментариях, а также по редакционному номеру
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