«Пока я детей через забор перекидывала, потеряла мужа»: многодетная мать рассказала о смертельном пожаре в её доме

Рано утром, 8 сентября, в пристройке к частному дому во Втором Степном переулке начался пожар — жители в это время спали внутри дома. Мать семьи Жанна проснулась от стука в калитку, заметила, что горит, и разбудила детей, мужа Андрея и друга семьи, который был в этом время у них в гостях. Всем удалось выбраться из горящего дома до прибытия пожарных без травм. Двое мужчин вскоре вернулись в горящий дом за ключами от машины, но выбраться живыми не смогли.
Женщина потеряла мужа и всё, что было в доме, успев взять только сумку с документами. У неё остались четверо детей: мальчики 7 и 10 лет и 7-летняя и 17-летняя девочки. Корреспондент НГС связался с матерью и узнал подробности пожара в частном доме.
Что произошло?
Жанна проснулась рано утром, 8 сентября, примерно в 5 часов утра от стука в калитку — женщина из соседнего дома стучала в дверь.
— Встала и ещё подумала: кто посреди ночи может так стучать? Открываю входную дверь, а там пламя — всё уже горело, — рассказывает мать Жанна. После этого она закрыла дверь изнутри, чтобы огонь не так быстро распространялся, и начала будить других членов семьи.
— Я успела взять только рюкзак с документами. Больше ничего не успела взять. Мы побежали в дальнюю комнату старшей дочери, я сняла первую и вторую раму, потом разбила окно и быстро начала эвакуировать детей на улицу. Потом вылезла сама, вылез муж, вылез наш друг, — рассказывает Жанна.
— Мама начала кричать, всех нас разбудила: она забежала в мою комнату, я открыла глаза, рядом со мной лежали телефон и очки, которые я схватила, — рассказывает старшая дочь Инна.
Все, кто были дома, смогли выбраться через окно на улицу.
— Мы побежали за дом, а дети были полностью раздетые, босиком. Муж кричит мне: «Давай детей на дорогу в машину, я отвезу детей». А машина стояла под забором. Пламя распространялось уже дальше. И пока я детей через забор перекидывала, я его потеряла, — вспоминает женщина.
Супруг Жанны Андрей снова вернулся в дом за ключами, чтобы посадить всех детей в автомобиль — на улице было очень холодно. За ним же в дом побежал и друг семьи. В это время старшая дочь позвонила в пожарную службу — за это время члены семьи успели перелезть через забор. Как рассказывает старшая дочь, мама перекидывала через забор своих детей соседям, которые прибежали на помощь.
— Сами мы бы не перелезли. Поэтому я побежала за стулом за дом. Папа в это время был в доме. Он, видимо, не ожидал, что огонь распространится так быстро, — говорит старшая дочь, — Я потом принесла этот стул из огорода, перелезла через забор и помогла перелезть маме — она кричала, звала папу, но всё безрезультатно.
Андрей успел собрать необходимые документы в горящем доме, взял ключи от автомобиля. Но на обратном пути упал у окна в комнате без сознания.
Когда приехала скорая
К бригаде скорой помощи мужчина попал в состоянии клинической смерти, попытки его реанимировать не сработали, он умер. Друг семьи, побежавший за ним, также умер в горящем доме.
— У нас сначала поступил вызов как «дежурство на пожаре» в 5:49, бригада в 6:00 часов утра была на вызове. В 6:16 появился пациент, его вынесли с пожара в состоянии клинической смерти. Бригада всё равно пыталась его реанимировать. И вызвали вторую бригаду, поскольку там были ещё пострадавшие, а первая бригада была занята. Вторая бригада приехала через 8 минут в 6:24 и оказывала помощь детям. Всё в пределах нормы, — объяснила главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
Почему произошёл пожар
Следователи и сотрудники МЧС осматривают место происшествия, выясняют причины пожара и ищут очаг возгорания.
— Под деревянным крыльцом шёл какой-то провод. Вроде бы он замкнул. Но дом начал гореть снаружи. Они ничего не слышали и не чувствовали внутри, — рассказывает ещё один друг семьи Сергей Жарков.
По предварительным данным, возможной причиной пожара могло явиться короткое замыкание электропроводки. Накануне трагедии женщина обращала внимание супруга, что в одной из комнат периодически мигает лампочка.
— У дочери в комнате моргала лампочка и у нас в комнате с выключателем были проблемы. Я этому значения особого не придала, потому что и до этого были проблемы с проводкой в доме. Но всё устранял муж своими силами, — объясняет женщина.
Жанна работает медсестрой в реанимационном отделении в кардиологии Городской клинической больницы № 34. Соседи характеризуют семью как очень порядочную.
— В роковой день никто пьяным не был. Это очень порядочные люди, — поясняет друг семьи Сергей Жарков.
Супруги переехали из Алтайского края и последние 17 лет после рождения старшей дочери жили в Новосибирске. Многодетная семья снимала частный дом в аренду с декабря 2019 года. Договор аренды был заключен на год.
— Мы собирались и дальше там жить, если дом не продастся. Хозяин нас предупреждал, что выставил дом на продажу. Если бы нашёлся покупатель, то мы бы нашли другое жилье, — говорит мать многодетной семьи.
Что сейчас
Сейчас семье предоставили комнату в центре социальной помощи «Заря». У семьи сгорело всё, в том числе телефоны. Как рассказала женщина, они будут в центре до 20 сентября.
Утром 3 сентября на улице Мясниковой на Родниках загорелась квартира в доме № 8 на третьем этаже, в которой оказались двое маленьких мальчиков 3 и 4 лет вместе со своей мамой. Чтобы спасти детей, женщине пришлось сбрасывать их с балкона вниз — под окнами дома растянули покрывало случайные прохожие.
27 августа во время семейного застолья супруги поссорились. В селе Евсино под Искитимом в Новосибирской области 35-летняя женщина во время ссоры с мужем облила себя бензином, а потом попросила мужа прикурить. Инцидент закончился пожаром.