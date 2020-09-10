«Пока я детей через забор перекидывала, потеряла мужа»: многодетная мать рассказала о смертельном пожаре в её доме

Рано утром, 8 сентября, в пристройке к частному дому во Втором Степном переулке начался пожар — жители в это время спали внутри дома. Мать семьи Жанна проснулась от стука в калитку, заметила, что горит, и разбудила детей, мужа Андрея и друга семьи, который был в этом время у них в гостях. Всем удалось выбраться из горящего дома до прибытия пожарных без травм. Двое мужчин вскоре вернулись в горящий дом за ключами от машины, но выбраться живыми не смогли.

Женщина потеряла мужа и всё, что было в доме, успев взять только сумку с документами. У неё остались четверо детей: мальчики 7 и 10 лет и 7-летняя и 17-летняя девочки. Корреспондент НГС связался с матерью и узнал подробности пожара в частном доме.