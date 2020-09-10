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«Пока я детей через забор перекидывала, потеряла мужа»: многодетная мать рассказала о смертельном пожаре в её доме

Сначала из горящего дома выбрались все члены семьи, но отец решил вернуться за ключами от машины

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Частный дом начал гореть снаружи, когда все члены семьи спали. По предварительным данным, загорелась проводка

Частный дом начал гореть снаружи, когда все члены семьи спали. По предварительным данным, загорелась проводка

Рано утром, 8 сентября, в пристройке к частному дому во Втором Степном переулке начался пожар — жители в это время спали внутри дома. Мать семьи Жанна проснулась от стука в калитку, заметила, что горит, и разбудила детей, мужа Андрея и друга семьи, который был в этом время у них в гостях. Всем удалось выбраться из горящего дома до прибытия пожарных без травм. Двое мужчин вскоре вернулись в горящий дом за ключами от машины, но выбраться живыми не смогли.

Женщина потеряла мужа и всё, что было в доме, успев взять только сумку с документами. У неё остались четверо детей: мальчики 7 и 10 лет и 7-летняя и 17-летняя девочки. Корреспондент НГС связался с матерью и узнал подробности пожара в частном доме.

Что произошло?

Жанна проснулась рано утром, 8 сентября, примерно в 5 часов утра от стука в калитку — женщина из соседнего дома стучала в дверь.

— Встала и ещё подумала: кто посреди ночи может так стучать? Открываю входную дверь, а там пламя — всё уже горело, — рассказывает мать Жанна. После этого она закрыла дверь изнутри, чтобы огонь не так быстро распространялся, и начала будить других членов семьи.

Хозяйка дома увидела огонь, открыв входную дверь

Хозяйка дома увидела огонь, открыв входную дверь

— Я успела взять только рюкзак с документами. Больше ничего не успела взять. Мы побежали в дальнюю комнату старшей дочери, я сняла первую и вторую раму, потом разбила окно и быстро начала эвакуировать детей на улицу. Потом вылезла сама, вылез муж, вылез наш друг, — рассказывает Жанна.

— Мама начала кричать, всех нас разбудила: она забежала в мою комнату, я открыла глаза, рядом со мной лежали телефон и очки, которые я схватила, — рассказывает старшая дочь Инна.

Все, кто были дома, смогли выбраться через окно на улицу.

— Мы побежали за дом, а дети были полностью раздетые, босиком. Муж кричит мне: «Давай детей на дорогу в машину, я отвезу детей». А машина стояла под забором. Пламя распространялось уже дальше. И пока я детей через забор перекидывала, я его потеряла, — вспоминает женщина.

Супруг Жанны Андрей снова вернулся в дом за ключами, чтобы посадить всех детей в автомобиль — на улице было очень холодно. За ним же в дом побежал и друг семьи. В это время старшая дочь позвонила в пожарную службу — за это время члены семьи успели перелезть через забор. Как рассказывает старшая дочь, мама перекидывала через забор своих детей соседям, которые прибежали на помощь.

— Сами мы бы не перелезли. Поэтому я побежала за стулом за дом. Папа в это время был в доме. Он, видимо, не ожидал, что огонь распространится так быстро, — говорит старшая дочь, — Я потом принесла этот стул из огорода, перелезла через забор и помогла перелезть маме — она кричала, звала папу, но всё безрезультатно.

Андрей успел собрать необходимые документы в горящем доме, взял ключи от автомобиля. Но на обратном пути упал у окна в комнате без сознания.

Когда приехала скорая

К бригаде скорой помощи мужчина попал в состоянии клинической смерти, попытки его реанимировать не сработали, он умер. Друг семьи, побежавший за ним, также умер в горящем доме.

— У нас сначала поступил вызов как «дежурство на пожаре» в 5:49, бригада в 6:00 часов утра была на вызове. В 6:16 появился пациент, его вынесли с пожара в состоянии клинической смерти. Бригада всё равно пыталась его реанимировать. И вызвали вторую бригаду, поскольку там были ещё пострадавшие, а первая бригада была занята. Вторая бригада приехала через 8 минут в 6:24 и оказывала помощь детям. Всё в пределах нормы, — объяснила главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Так выглядел дом на ул. Степной 2-й переулок, 9 до пожара

Так выглядел дом на ул. Степной 2-й переулок, 9 до пожара

Почему произошёл пожар

Следователи и сотрудники МЧС осматривают место происшествия, выясняют причины пожара и ищут очаг возгорания.

— Под деревянным крыльцом шёл какой-то провод. Вроде бы он замкнул. Но дом начал гореть снаружи. Они ничего не слышали и не чувствовали внутри, — рассказывает ещё один друг семьи Сергей Жарков.

По предварительным данным, возможной причиной пожара могло явиться короткое замыкание электропроводки. Накануне трагедии женщина обращала внимание супруга, что в одной из комнат периодически мигает лампочка.

— У дочери в комнате моргала лампочка и у нас в комнате с выключателем были проблемы. Я этому значения особого не придала, потому что и до этого были проблемы с проводкой в доме. Но всё устранял муж своими силами, — объясняет женщина.

Жанна работает медсестрой в реанимационном отделении в кардиологии Городской клинической больницы № 34. Соседи характеризуют семью как очень порядочную.

— В роковой день никто пьяным не был. Это очень порядочные люди, — поясняет друг семьи Сергей Жарков.

Супруги переехали из Алтайского края и последние 17 лет после рождения старшей дочери жили в Новосибирске. Многодетная семья снимала частный дом в аренду с декабря 2019 года. Договор аренды был заключен на год.

— Мы собирались и дальше там жить, если дом не продастся. Хозяин нас предупреждал, что выставил дом на продажу. Если бы нашёлся покупатель, то мы бы нашли другое жилье, — говорит мать многодетной семьи.

Что сейчас

Сейчас семье предоставили комнату в центре социальной помощи «Заря». У семьи сгорело всё, в том числе телефоны. Как рассказала женщина, они будут в центре до 20 сентября.

Утром 3 сентября на улице Мясниковой на Родниках загорелась квартира в доме № 8 на третьем этаже, в которой оказались двое маленьких мальчиков 3 и 4 лет вместе со своей мамой. Чтобы спасти детей, женщине пришлось сбрасывать их с балкона вниз — под окнами дома растянули покрывало случайные прохожие.

27 августа во время семейного застолья супруги поссорились. В селе Евсино под Искитимом в Новосибирской области 35-летняя женщина во время ссоры с мужем облила себя бензином, а потом попросила мужа прикурить. Инцидент закончился пожаром.

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