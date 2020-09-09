Мэрия решила поставить видеокамеры возле реки Тулы — рассказываем, что грозит виновникам загрязнения воды

Мэрия Новосибирска планирует установить видеонаблюдение за состоянием люков возле реки Тулы, власти считают, что через такие колодцы и происходило загрязнение реки.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, в июле — августе этого года неоднократно отмечались факты сверхнормативного загрязнения реки вблизи очистных сооружений и выпуска сточных вод ливневого коллектора. Позже лабораторный анализ проб воды это подтвердил.
— Результаты исследований показали в сточных водах выпуска многократные превышения над рыбохозяйственными нормативами концентраций таких загрязняющих веществ, как алюминий, медь, марганец, железо, нефтепродукты, нитриты, БПК5, ХПК, аммоний-ион, взвешенные вещества. Наличие подобных превышений у абонентов МУП «УЗСПТС» не зафиксировано, что позволяет утверждать о залповом характере сбросов, — отмечают в мэрии.
МУП «УЗСПТС» управляет этими коллекторами. Специалисты предприятия попытались найти виновных в залповых сбросах в коллектор на улице
— Слив производится практически ежедневно ассенизационными машинами, принадлежащими неустановленным лицам. Зафиксирована прямая связь между отмеченными фактами несанкционированного слива в колодец и неоднократными случаями сброса в реку Тулу через выпуск коллектора
Сейчас в муниципальном предприятии планируют заменить люки колодцев на люки с запирающими устройствами, установить видеонаблюдение в онлайн-режиме за состоянием люкового хозяйства, устраивать выездные проверки и вести лабораторный контроль за составом сточных вод коллектора и природных вод Тулы.
Городские власти также намерены обратиться в полицию и прокуратуру.
Напомним, 25 августа жители левобережья заметили сброс загрязнённых вод в реку Тулу, в результате чего вода в ней окрасилась в белый цвет.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию, чтобы выяснить, какое наказание может грозить лицам, виновным в загрязнении реки.
— По мнению департамента, вышеуказанные деяния могут быть квалифицированы по части 1 или 2 статьи 250 Уголовного кодекса Российской Федерации либо по статье 8.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
Санкции этой статьи предусматривают следующее наказание: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.
Этим летом на мусорном полигоне «Левобережный» вспыхнул пожар, дым от которого на несколько дней окутал город. После него возбудили два административных дела в отношении МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»), которое эксплуатировало полигон.