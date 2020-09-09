Мэрия решила поставить видеокамеры возле реки Тулы — рассказываем, что грозит виновникам загрязнения воды

МУП «УЗСПТС» управляет этими коллекторами. Специалисты предприятия попытались найти виновных в залповых сбросах в коллектор на улице Эстонской, 14 .



— Слив производится практически ежедневно ассенизационными машинами, принадлежащими неустановленным лицам. Зафиксирована прямая связь между отмеченными фактами несанкционированного слива в колодец и неоднократными случаями сброса в реку Тулу через выпуск коллектора № 39 сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, многократно превышающими рыбохозяйственные нормативы, — добавили в «УЗСПТС».



Сейчас в муниципальном предприятии планируют заменить люки колодцев на люки с запирающими устройствами, установить видеонаблюдение в онлайн-режиме за состоянием люкового хозяйства, устраивать выездные проверки и вести лабораторный контроль за составом сточных вод коллектора и природных вод Тулы.



Городские власти также намерены обратиться в полицию и прокуратуру.



Напомним, 25 августа жители левобережья заметили сброс загрязнённых вод в реку Тулу, в результате чего вода в ней окрасилась в белый цвет.

