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Ночью до -2 градусов, утром — туманы: какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни

Сейчас температура на несколько градусов ниже нормы

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Утром в Новосибирске возможны туманы и ухудшение видимости

Утром в Новосибирске возможны туманы и ухудшение видимости

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Новосибирской области

К концу этой недели в Новосибирске потеплеет, а дожди прекратятся. При этом ночные температуры станут ещё ниже. При этом по области Гидрометцентр прогнозирует заморозки.

— Над нами располагается циклон, он заполняется и медленно отходит, затухая, на северо-восток. Он затягивает за собой холод с северо-запада. Осадки постепенно ослабевают и прекращаются. В ближайшие сутки вероятность осадков в городе есть, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сегодня, 9 сентября, во второй половине дня синоптики ожидают дождь, а температура составит около +13 градусов. Ночью 10 сентября будет около +7 градусов, днём — +13 градусов.

11 и 12 сентября ожидается температура +4... +5 градусов ночью, а днём потеплеет до +15... +16 °C.

— Температуры сейчас ниже климатической нормы на 1–5 градусов. В утренние часы возможно появление дымок, тумана, ухудшение видимости, — добавил Ренад Ягудин.

В ближайшие три дня сила ветра составит до 12 м/с, а ночью — от 0 до 5 м/с.

А по области с 10 по 12 сентября ночью ожидаются заморозки до 0... -2 градусов.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на весь сентябрь, который составили популярные сервисы. На них синоптики рассказали, когда воздух прогреется до +18.

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осеньпогодатуман
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