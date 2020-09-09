Ночью до -2 градусов, утром — туманы: какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни

К концу этой недели в Новосибирске потеплеет, а дожди прекратятся. При этом ночные температуры станут ещё ниже. При этом по области Гидрометцентр прогнозирует заморозки.

— Над нами располагается циклон, он заполняется и медленно отходит, затухая, на северо-восток. Он затягивает за собой холод с северо-запада. Осадки постепенно ослабевают и прекращаются. В ближайшие сутки вероятность осадков в городе есть, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.