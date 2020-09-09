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Тема дняКому в сентябре выплатят пособие (и сколько?)

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Кино и театры начали работать в Новосибирске. Или нет? Публикуем список мест, где уже продают билеты

Мы выяснили, когда в городе начнутся первые сеансы и спектакли

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Администрация кинотеатров просит зрителей соблюдать меры предосторожности: пользоваться антисептиками и медицинскими масками

Администрация кинотеатров просит зрителей соблюдать меры предосторожности: пользоваться антисептиками и медицинскими масками

На этой неделе правительство региона сообщило, что в сентябре начнут работать кинотеатры, театры и концертные организации. Точной даты однако не назвали. Некоторые площадки уже начали продавать у себя на сайтах билеты и выкладывать расписание на сентябрь — публикуем предложения.

Билеты на субботу, 12 сентября можно купить в 4 новосибирских кинотеатрах. Все они принадлежат сети «Синема Парк» — «Кронверк Синема» на Троллейной, 130а, «Синема Парк» в «Роял Парке» и «Сан Сити» и «Формула Кино» в «Ауре». В прокате у кинотеатров 9 фильмов, в том числе новинка Кристофера Нолана «Довод» и диснеевская «Мулан».

На сайте кинотеатров доступно расписание только на 12 и 13 сентября. Перед тем, как купить билет онлайн, зрителю напоминают о правилах безопасности.

Среди театров расписание опубликовал НОВАТ — ближайшую оперу покажут 19 сентября, это будет премьера «Иоланты».

Афишу опубликовал Сибирский камерный театр «13 трамвай». Уже 13 сентября там покажут комедию «Летучая мышь», билеты также в продаже. Мест, кстати, осталось немного.

11 сентября можно попасть на спектакль-концерт «Есенин» в «Красном факеле» — билеты уже в продаже. На сайте театра опубликована афиша до декабря.

В театре кукол расписание появилось только на октябрь. Первые постановки стоят на 3 октября: это сказки «Теремок» и «По щучьему велению».

В «Глобусе» открытие сезона запланировано на 10 сентября — в молодежном театре покажут «Пианистов». На премьеру сезона доступных билетов нет, а вот на 22 октября есть несколько мест.

Новосибирский музыкальный театр откроет двери для зрителей только в октябре. Начало театрального сезона назначено на 2-е число. Тем не менее уже можно купить билеты: первым покажут рок-мюзикл «Фома».

В «Старом доме» спектакль «Тётки» покажут 22 сентября. Судя по сайту театра, все билеты на постановку уже распроданы, но есть несколько мест на «Двойную игру», которую покажут в среду, 23 сентября.

Уже на следующей неделе можно сходить на «Шикарную свадьбу» в «Дом актера» — на сайте открыта продажа билетов.

Афиша «Первого театра» предлагает спектакль уже 10 сентября, это будет спектакль-тренинг «Теория Счастья и Свободы (практика неудачников)». Правда, билетов на постановку сайт театра не предлагает. Из ближайших купить билет можно только на драму «Воин», которую покажут 19 сентября.

В середине июля губернатор говорил о том, что с кинотеатров не снимут ограничения до осени. В приоритете у властей была работа над возобновлением обучения школьников. Позже, в начале августа, новосибирский кинотеатр написал обращение к главе региона с просьбой открыть сферу и помочь им финансово.

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киноотдыхспектакли
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