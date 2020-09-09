Кино и театры начали работать в Новосибирске. Или нет? Публикуем список мест, где уже продают билеты

На этой неделе правительство региона сообщило, что в сентябре начнут работать кинотеатры, театры и концертные организации. Точной даты однако не назвали. Некоторые площадки уже начали продавать у себя на сайтах билеты и выкладывать расписание на сентябрь — публикуем предложения.
Билеты на субботу,
На сайте кинотеатров доступно расписание только на 12 и 13 сентября. Перед тем, как купить билет онлайн, зрителю напоминают о правилах безопасности.
Среди театров расписание опубликовал НОВАТ — ближайшую оперу покажут
Афишу опубликовал Сибирский камерный театр «13 трамвай». Уже
11 сентября можно попасть на спектакль-концерт «Есенин» в «Красном факеле» — билеты уже в продаже. На сайте театра опубликована афиша до декабря.
В театре кукол расписание появилось только на октябрь. Первые постановки стоят на
В «Глобусе» открытие сезона запланировано на
Новосибирский музыкальный театр откроет двери для зрителей только в октябре. Начало театрального сезона назначено на
В «Старом доме» спектакль «Тётки» покажут
Уже на следующей неделе можно сходить на «Шикарную свадьбу» в «Дом актера» — на сайте открыта продажа билетов.
Афиша «Первого театра» предлагает спектакль уже
В середине июля губернатор говорил о том, что с кинотеатров не снимут ограничения до осени. В приоритете у властей была работа над возобновлением обучения школьников. Позже, в начале августа, новосибирский кинотеатр написал обращение к главе региона с просьбой открыть сферу и помочь им финансово.