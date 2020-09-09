Кино и театры начали работать в Новосибирске. Или нет? Публикуем список мест, где уже продают билеты

На сайте кинотеатров доступно расписание только на 12 и 13 сентября. Перед тем, как купить билет онлайн, зрителю напоминают о правилах безопасности.

Среди театров расписание опубликовал НОВАТ — ближайшую оперу покажут 19 сентября , это будет премьера «Иоланты».

Афишу опубликовал Сибирский камерный театр «13 трамвай». Уже 13 сентября там покажут комедию «Летучая мышь», билеты также в продаже. Мест, кстати, осталось немного.

11 сентября можно попасть на спектакль-концерт «Есенин» в «Красном факеле» — билеты уже в продаже. На сайте театра опубликована афиша до декабря.

В театре кукол расписание появилось только на октябрь. Первые постановки стоят на 3 октября : это сказки «Теремок» и «По щучьему велению».

В «Глобусе» открытие сезона запланировано на 10 сентября — в молодежном театре покажут «Пианистов». На премьеру сезона доступных билетов нет, а вот на 22 октября есть несколько мест.