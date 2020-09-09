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В «Сибмосте» начали увольнять сотрудников — прежде компанию признали банкротом

Часть работников решили уйти сами

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Компанию «Сибмост» признали банкротом весной 2020 года

Компанию «Сибмост» признали банкротом весной 2020 года

В новосибирской компании «Сибмост», признанной банкротом, начинают сокращать сотрудников.

— Да, есть такая ситуация, — подтвердил представитель конкурсного управляющего Александр Бекк. — Люди уже и сами уходили, уходят и будут уходить. Плюс к этому у нас идёт сокращение численности, потому что у нас проходит процедура банкротства.

Точное количество сокращённых сотрудников он не назвал, но сообщил, что примерно половина из них ушли по собственному желанию. Источник в компании «Сибмост» рассказал, что пока речь идёт примерно о 20 сотрудниках.

— Сокращение будет только через день-два начинаться. Точный перечень, список и количество пока непонятно, — уточнил Александр Бекк.

В апреле субподрядчик Восточного обхода, которому задолжали 6 миллионов рублей, обвинил «Сибмост» в создании фирм-прокладок и написал жалобы президенту и следователям. Новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом в мае 2020 года. Дело о признании компании несостоятельной открыли в 2016 году, а в мае 2019 года в компании ввели процедуру наблюдения.

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«Сибмост»
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