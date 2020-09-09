В «Сибмосте» начали увольнять сотрудников — прежде компанию признали банкротом

В новосибирской компании «Сибмост», признанной банкротом, начинают сокращать сотрудников.



— Да, есть такая ситуация, — подтвердил представитель конкурсного управляющего Александр Бекк. — Люди уже и сами уходили, уходят и будут уходить. Плюс к этому у нас идёт сокращение численности, потому что у нас проходит процедура банкротства.

Точное количество сокращённых сотрудников он не назвал, но сообщил, что примерно половина из них ушли по собственному желанию. Источник в компании «Сибмост» рассказал, что пока речь идёт примерно о 20 сотрудниках.