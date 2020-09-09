Три человека в Новосибирской области умерли от коронавируса

За прошедшие сутки в Новосибирске зафиксировали ещё 56 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперштаб региона.
— По данным оперативного штаба на утро
Сейчас в отделениях реанимации находятся 38 человек, на ИВЛ — 2 пациента.
За сутки были госпитализированы 12 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
— Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Всего в Новосибирской области сделано
Под медицинским наблюдением находятся 914 жителей региона,
Накануне вакцинолог Татьяна Ивлева рассказала, стоит ли прививаться от гриппа после перенесенного коронавируса. А также ответила в прямом эфире на другие вопросы, касающиеся прививочной кампании, стартовавшей в нашем регионе.