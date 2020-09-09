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Три человека в Новосибирской области умерли от коронавируса

За сутки из больниц выписали 59 пациентов

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Число заболевших в Новосибирской области плавно приближается к цифре 12 тысяч человек

Число заболевших в Новосибирской области плавно приближается к цифре 12 тысяч человек

За прошедшие сутки в Новосибирске зафиксировали ещё 56 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперштаб региона.

— По данным оперативного штаба на утро 9 сентября, в регионе зафиксировано 11 885 случаев COVID-19 (+56 за минувшие сутки), в том числе инфицирован 701 ребенок. 10 640 пациентов выздоровели (+59 за сутки). Скончались ещё 3 пациента — мужчины в возрасте 59 и 64 лет и женщина в возрасте 61 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 384 человека, — говорится в сообщении.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 38 человек, на ИВЛ — 2 пациента.

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За сутки были госпитализированы 12 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 916. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 391 пациент, — добавили в оперштабе.

Всего в Новосибирской области сделано 448 837 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 914 жителей региона, 38 039 человек сняты с меднаблюдения.

Накануне вакцинолог Татьяна Ивлева рассказала, стоит ли прививаться от гриппа после перенесенного коронавируса. А также ответила в прямом эфире на другие вопросы, касающиеся прививочной кампании, стартовавшей в нашем регионе.

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