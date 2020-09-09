Три человека в Новосибирской области умерли от коронавируса

За сутки были госпитализированы 12 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 , а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 916. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 391 пациент, — добавили в оперштабе.

Всего в Новосибирской области сделано 448 837 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 914 жителей региона, 38 039 человек сняты с меднаблюдения.

Накануне вакцинолог Татьяна Ивлева рассказала, стоит ли прививаться от гриппа после перенесенного коронавируса. А также ответила в прямом эфире на другие вопросы, касающиеся прививочной кампании, стартовавшей в нашем регионе.