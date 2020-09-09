В Сибирском кадетском корпусе на карантин отправили два класса

— Наш врач действует в рамках закона, — добавил Павлов.



Классы должны будут находиться на карантине минимум неделю.

— В случае, если в группе или в классе по причине заболевания гриппом отсутствует более 20% детей, школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее 7 дней (равен инкубационному периоду гриппа). Срок может быть продлен, — опубликовано разъяснение ситуации на сайте «Центра гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в Министерство образования НСО с просьбой рассказать, сколько классов в области закрыты на карантин и в каких школах.

В прошлую пятницу в новосибирской школе № 13 на карантин закрыли 6-й класс, потому что у одного из учеников обнаружили коронавирус.



Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, в каком порядке будут действовать школы, если у кого-то из учеников обнаружат ковид.

