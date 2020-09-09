В Сибирском кадетском корпусе на карантин отправили два класса

В Новосибирске в Сибирском кадетском корпусе отправили на карантин два класса — дети неделю будут учиться дистанционно.
— Карантин — это громко сказано. Ушли на дистанционные образовательные технологии. Признаки ОРВИ наблюдаются более чем у 20% детей в этих классах, поэтому перестраховались — на неделю вывели. Но это никак не связано с ковидом. Стандартная ситуация, — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора Сибирского кадетского корпуса Александр Павлов.
На дистанционное обучение временно отправили
— Наш врач действует в рамках закона, — добавил Павлов.
Классы должны будут находиться на карантине минимум неделю.
— В случае, если в группе или в классе по причине заболевания гриппом отсутствует более 20% детей, школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в Министерство образования НСО с просьбой рассказать, сколько классов в области закрыты на карантин и в каких школах.
В прошлую пятницу в новосибирской школе
Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, в каком порядке будут действовать школы, если у кого-то из учеников обнаружат ковид.