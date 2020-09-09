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В Новосибирске спасли большого попугая, который улетел из элитного ЖК, — птица успела замерзнуть

На поиски сине-жёлтого ара ушло около пяти дней

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Попугай улетел с территории ЖК «Кедровый» несколько дней назад — птицу обнаружили в микрорайоне Родники

Попугай улетел с территории ЖК «Кедровый» несколько дней назад — птицу обнаружили в микрорайоне Родники

Вчера, 8 сентября, в Новосибирске поймали попугая, который несколько дней назад потерялся у жильцов «Кедрового».

Известно, что птица улетела с плеча хозяйки, чтобы поймать ара, неравнодушные новосибирцы даже поставили на площадке возле дома стремянку, на которой раньше жил попугай. Таким образом они хотели привлечь попугая знакомым интерьером.

Но поймать его удалось одному из строителей. Большую яркую птицу он заметил на 17-м этаже стройки по улице Мясниковой.

— Мы вышли покурить на балкон и увидели на крыше попугая. Дальше решили посмотреть на него, видим, что замёрз, дрожит весь. Вот и решили его поймать, сдали специалистам, — рассказал корреспонденту НГС мужчина, поймавший попугая.

Сейчас птица находится под наблюдением орнитологов, ей предстоит длительная реабилитация. Хозяйка, по словам активистов, отказалась от попугая после того, как он улетел.

В конце августа мужчина перелез через балконы на высоте 9-го этажа, чтобы спасти кошку, застрявшую в щели проветривания окна. Мы подробно рассказывали о спасителе и о том, как он решился на это.

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