В Новосибирске спасли большого попугая, который улетел из элитного ЖК, — птица успела замерзнуть

Вчера, 8 сентября, в Новосибирске поймали попугая, который несколько дней назад потерялся у жильцов «Кедрового».

Известно, что птица улетела с плеча хозяйки, чтобы поймать ара, неравнодушные новосибирцы даже поставили на площадке возле дома стремянку, на которой раньше жил попугай. Таким образом они хотели привлечь попугая знакомым интерьером.



Но поймать его удалось одному из строителей. Большую яркую птицу он заметил на 17-м этаже стройки по улице Мясниковой.



— Мы вышли покурить на балкон и увидели на крыше попугая. Дальше решили посмотреть на него, видим, что замёрз, дрожит весь. Вот и решили его поймать, сдали специалистам, — рассказал корреспонденту НГС мужчина, поймавший попугая.

