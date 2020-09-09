У Оперного театра продают роскошную квартиру с позолоченными кранами и бассейном на террасе. Смотрим её фото

В Новосибирске продают двухуровневую квартиру на улице Ядринцевской, недалеко от Центрального парка. За жильё в классическом стиле владельцы просят 32,5 миллиона рублей — эта цена, как говорится в объявлении, вдвое меньше вложенных в него средств.



«На рынке конкурентов нет. Лучшее предложение на рынке элитной недвижимости г. Новосибирска. Эксклюзивный вариант», — кратко описывает продавец квартиру на сайте N1.RU.

