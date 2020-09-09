У Оперного театра продают роскошную квартиру с позолоченными кранами и бассейном на террасе. Смотрим её фото

В Новосибирске продают двухуровневую квартиру на улице Ядринцевской, недалеко от Центрального парка. За жильё в классическом стиле владельцы просят 32,5 миллиона рублей — эта цена, как говорится в объявлении, вдвое меньше вложенных в него средств.
«На рынке конкурентов нет. Лучшее предложение на рынке элитной недвижимости г. Новосибирска. Эксклюзивный вариант», — кратко описывает продавец квартиру на сайте N1.RU.
Жильё расположено на
К квартире прилагается две лоджии и терраса площадью 135 квадратов.
«Терраса полностью остеклена большими стёклами триплекс на итальянской системе, предназначенной для установки на небоскребах (выдерживает ветровые нагрузки на зданиях до 50 этажей), оборудованная зоной отдыха, беседкой, летом устанавливаются бассейн, качели, высаживается летний сад», — говорится в объявлении.
Из достоинств роскошной квартиры продавец отмечает панорамные окна и вид на Оперный театр и Центральный парк.
Недавно мы показывали дворцовые интерьеры в загородном особняке Новосибирска за 57 миллионов — здесь девять комнат и обширный участок, над которым поколдовал ландшафтный дизайнер. А вот так выглядит топ местных гигантских коттеджей — их продают от 22 до 150 млн (в списке есть настоящий дворец).