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У Оперного театра продают роскошную квартиру с позолоченными кранами и бассейном на террасе. Смотрим её фото

Площадь двухуровневого жилья такая большая, что в нём легко заблудиться

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В квартире есть отдельные зоны для детей и взрослых членов семьи, а также большая терраса с зоной барбекю

В квартире есть отдельные зоны для детей и взрослых членов семьи, а также большая терраса с зоной барбекю

В Новосибирске продают двухуровневую квартиру на улице Ядринцевской, недалеко от Центрального парка. За жильё в классическом стиле владельцы просят 32,5 миллиона рублей — эта цена, как говорится в объявлении, вдвое меньше вложенных в него средств.

«На рынке конкурентов нет. Лучшее предложение на рынке элитной недвижимости г. Новосибирска. Эксклюзивный вариант», — кратко описывает продавец квартиру на сайте N1.RU.

Жильё расположено на 14-м и 15-м этажах и занимает более 320 квадратных метров. Жилая площадь, впрочем, куда меньше — 150 квадратов. На первом этаже расположены большая гостиная, кухня, кабинет, гардеробная для верхней одежды и повседневной обуви, гостевой санузел, кладовая, на втором есть детская зона (состоит из трёх спален, игровой комнаты, ванной и кладовой) и, как её здесь называют, «взрослая». В этой части дома находятся две гардеробные комнаты, ванная с окном и спальня с королевской кроватью.

Одна из главных комнат квартиры — спальня с королевской кроватью&nbsp;

Одна из главных комнат квартиры — спальня с королевской кроватью 

Площадь кухни, как уточняется в описании, — 20 квадратов

Площадь кухни, как уточняется в описании, — 20 квадратов

Вся мебель в квартире сделана в Италии, но продаётся жильё без неё

Вся мебель в квартире сделана в Италии, но продаётся жильё без неё

В квартире есть кабинет

В квартире есть кабинет

Одна из гардеробных

Одна из гардеробных

Коридор тоже выдержан в классическом стиле

Коридор тоже выдержан в классическом стиле

А кое-где есть даже колонны

А кое-где есть даже колонны

К квартире прилагается две лоджии и терраса площадью 135 квадратов.

«Терраса полностью остеклена большими стёклами триплекс на итальянской системе, предназначенной для установки на небоскребах (выдерживает ветровые нагрузки на зданиях до 50 этажей), оборудованная зоной отдыха, беседкой, летом устанавливаются бассейн, качели, высаживается летний сад», — говорится в объявлении.

«В квартире много света», — пишет автор объявления

«В квартире много света», — пишет автор объявления

Ремонт этого жилья длился 2,5 года

Ремонт этого жилья длился 2,5 года

Комната в детской зоне

Комната в детской зоне

Эффектная ванная комната...

Эффектная ванная комната...

С позолоченными кранами

С позолоченными кранами

А это — вместительная терраса

А это — вместительная терраса

Из достоинств роскошной квартиры продавец отмечает панорамные окна и вид на Оперный театр и Центральный парк.

Недавно мы показывали дворцовые интерьеры в загородном особняке Новосибирска за 57 миллионов — здесь девять комнат и обширный участок, над которым поколдовал ландшафтный дизайнер. А вот так выглядит топ местных гигантских коттеджей — их продают от 22 до 150 млн (в списке есть настоящий дворец).

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Оперный театрквартираэлитное жильётерраса
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