Защита Ефремова уже обжаловала приговор

Защита уже обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, вынесенный Пресненским судом Москвы. Об этом адвокат Эльман Пашаев сообщил РИА «Новости».



«Я подал краткую жалобу на приговор», — сказал адвокат.



Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в совершении пьяного ДТП, повлекшего гибель человека. В последний момент Михаил Ефремов сделал признание, но суд счел его частичным. Суд не принял во внимание показания артиста о том, что он не помнит деталей аварии и был ли в этот момент за рулем. Михаилу Ефремову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд постановил взять актера под стражу прямо в зале суда.

