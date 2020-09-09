В Новосибирске иномарка сбила двух девушек — сейчас они в больнице

Вечером во вторник, 8 сентября, в Ленинском районе Новосибирска легковой автомобиль сбил двух девушек, которые переходили дорогу.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла около магазина «Мария-Ра». Пострадавших сбил водитель «Хендай». От удара девушек отбросило на несколько метров. У обеих травмы головы, рваные раны и ссадины, их доставили в больницу.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о ДТП подтвердили.

— Заявка прошла в 22:00 о том, что на пересечении улиц Филатова и Забалуева, по предварительной информации, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода был совершен наезд на двух девушек. Их возраст уточняется, пострадавших доставили в больницу, — сообщили в ведомстве.