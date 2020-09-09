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В Новосибирске иномарка сбила двух девушек — сейчас они в больнице

Пострадавшие переходили дорогу

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Пострадавших увезли в больницу

Пострадавших увезли в больницу

Вечером во вторник, 8 сентября, в Ленинском районе Новосибирска легковой автомобиль сбил двух девушек, которые переходили дорогу.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла около магазина «Мария-Ра». Пострадавших сбил водитель «Хендай». От удара девушек отбросило на несколько метров. У обеих травмы головы, рваные раны и ссадины, их доставили в больницу.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о ДТП подтвердили.

— Заявка прошла в 22:00 о том, что на пересечении улиц Филатова и Забалуева, по предварительной информации, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода был совершен наезд на двух девушек. Их возраст уточняется, пострадавших доставили в больницу, — сообщили в ведомстве.

Если вы стали свидетелем этой аварии, знаете пострадавших или вам известны подробности, присылайте фото и свяжитесь с нами в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) по номеру +7 923 157–00–00.

В минувшее воскресенье, 6 сентября, на Одоевского автомобиль сбил мужчину и скрылся.

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ДТПсбил пешеходов
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