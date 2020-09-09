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В Ленинском районе «Тойота» загорелась после столкновения с грузовиком — пострадали три человека

В ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия

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Очевидцы сообщают, что «Тойота» пролетела на красный

Очевидцы сообщают, что «Тойота» пролетела на красный

Поздно вечером во вторник, 8 сентября, в Ленинском районе Новосибирска «Тойота» врезалась в грузовик, а затем загорелась.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», легковой автомобиль на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовиком. «Тойота» получила серьёзные повреждения передней части и после столкновения вспыхнула. Первую помощь пассажирам легковушки оказывали очевидцы.

Информация о данном ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:47. Сообщалось о том, что около дома по адресу Троллейная, 130, горит легковой автомобиль после столкновения с грузовиком.

— Столкновение грузовика и легкового автомобиля. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась трём участникам ДТП. Сейчас уточняются обстоятельства произошедшего, — рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В начале сентября два автомобиля сгорели во дворе жилого дома в Ленинском районе.

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ДТПзагорелся автомобиль
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