В Ленинском районе «Тойота» загорелась после столкновения с грузовиком — пострадали три человека

Поздно вечером во вторник, 8 сентября, в Ленинском районе Новосибирска «Тойота» врезалась в грузовик, а затем загорелась.
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», легковой автомобиль на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовиком. «Тойота» получила серьёзные повреждения передней части и после столкновения вспыхнула. Первую помощь пассажирам легковушки оказывали очевидцы.
Информация о данном ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:47. Сообщалось о том, что около дома по адресу Троллейная, 130, горит легковой автомобиль после столкновения с грузовиком.
— Столкновение грузовика и легкового автомобиля. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась трём участникам ДТП. Сейчас уточняются обстоятельства произошедшего, — рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В начале сентября два автомобиля сгорели во дворе жилого дома в Ленинском районе.