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Медведев предложил ввести в России гарантированный доход. Объясняем, что это

Идею будут обсуждать с правительством

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Дмитрий Медведев считает, что пандемия коронавируса показала, как важно оказывать людям поддержку

Дмитрий Медведев считает, что пандемия коронавируса показала, как важно оказывать людям поддержку

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сегодня во время рабочего совещания, посвященного социальным задачам партии в 2020 и 2021 годах, предложил обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан. Он отметил, что в некоторых странах такая модель уже действует.

— Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения, — сказал председатель «Единой России».

Безусловный или гарантированный доход — это социальная концепция, предполагающая регулярную выплату государством фиксированнной суммы денег каждому члену определенного сообщества, вне зависимости от уровня дохода и выполненной работы.

Медведев заявил, что пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. При этом он отметил, что идею гарантированного дохода нужно «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

Безусловный доход нужен?

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    Дмитрий Медведевпособиякоронавирус
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