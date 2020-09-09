«За две минуты куртки пропахли»: что известно о нападении на штаб Навального в Новосибирске и в каком состоянии пострадавшие

— После этого происшествия все были в ступоре, кто-то — от неожиданности, кто-то даже не увидел, что произошло. В течение минуты все почувствовали острый неприятный запах. Вероятно, это был запах будущего поражения «Единой России» на выборах. Троих местных активистов увезли в больницу. С нашей архангельской делегацией всё в порядке, — сообщил Егор Южаков.

Как себя чувствуют волонтеры, которых увезли

По словам Елены Носковец, троих волонтеров, которых медики увезли после нападения, уже отпустили из больницы.

— Ребят из больницы отпустили. Сказали, что это у них просто от переутомления. Чувствуют они себя не очень хорошо. И у многих ещё есть тошнота, головокружение. Такие ощущения на коже лица, будто кожа стекает. Ребята, которые в больнице были, чувствуют себя хуже, чем остальные. Им выписали витамин B6 и глицин, сказали: «Пейте», — объяснила она.

Также один из волонтеров Артём Яумбаев рассказал нашим коллегам из Архангельска о своей госпитализации.

— После того, как нас привезли, нас бегло опросили по жалобам, а потом начали спрашивать, кто мы, что за штаб, против кого мы на выборах и т. д. Как узнали, что мы от Навального — отношение к нам поменялось. Для них мы стали какой-то шуткой. Девушку Аню отказались обследовать. Они шутили шутки в духе: «Да вы шутите, ничего у вас нет, просто фантазии». Кашель и рвота никого не смутили, разумеется. Аня попросила говорить серьезнее. На это ей ответили: «Вам что-то не нравится?! Ну так уходите». Я в шоке, — рассказал Артём Яумбаев.