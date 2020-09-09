«За две минуты куртки пропахли»: что известно о нападении на штаб Навального в Новосибирске и в каком состоянии пострадавшие

В Новосибирске напали на штаб Навального
Во вторник, 8 сентября, на штаб оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» напали двое мужчин, которые разбили бутылку с едкой жидкостью. Мы собрали всё, что известно о нападении: что рассказывают очевидцы и сотрудники штаба, в каком состоянии находятся волонтеры, которых увезли в больницу, что показали камеры видеонаблюдения.
Что говорят в штабе
Сегодня днем глава штаба и лидер коалиции Сергей Бойко опубликовал пост о нападении на своей странице в Facebook.
— Во время лекции по наблюдению для агитаторов напали на штаб. Один из нападающих разбил бутылку с едкой жидкостью. Штаб эвакуирован, работает полиция. Утверждают, что какая-то АСД-фракция. Двое волонтеров в скорой. Понятно, кто и зачем. Но «Единую Россию» это всё равно не спасет, — написал он.
Один из сотрудников штаба Елена Носковец рассказала корреспонденту НГС подробности нападения. По её словам, мужчина зашел в помещение, разбил бутылку с едкой жидкостью и скрылся.
— Бутылка разбилась, и помещение штаба заполнилось едким запахом. Все посетители из штаба вышли. В 12:27 я вызвала полицию, сотрудники приехали в 13:20. После приехали люди, которые собирают токсикологические пробы, мерили уровень всяких веществ в воздухе. Сказали, что отравляющих веществ именно в воздухе нет. Трем нашим волонтерам стало плохо, их увезли на скорой в токсикологическое отделение 34-й больницы. Ребят из больницы отпустили. Сказали, что это у них просто от переутомления. Чувствуют они себя не очень хорошо. И у многих ещё есть тошнота, головокружение. Такие ощущения на коже лица, будто кожа стекает, — рассказала она.
Чуть позже написала в соцсетях сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» Ольга Гусева.
— Предположительно, желтая жидкость, которую бросили в офис коалиции в Новосибирске, является оксидом азота (IV). Относится к сильнодействующим ядовитым веществам. Возможные последствия — отек легких, — сообщила у она у себя в твиттере.
Что говорят очевидцы
В момент нападения в помещении штаба находилось около 50 человек, в том числе волонтеры из Архангельска, которые рассказали нашим коллегам из 29.ru о том, что происходило на месте происшествия.
— В начале лекции сидим, слушаем, забежал мужик в медицинской маске тканевой. С криком разбил какую-то бутылочку с желтой жидкостью. Мы подумали, что это просто какая-то моча или грязь. Но потом это жестко завоняло аммиаком и сероводородом. Сразу сильно потянуло блевать до невозможности. Все выбежали. Один парень за ними погнался, но они скрылись за вторым поворотом, и он их не догнал. Два человека убирали эту жижу. Я так понял, они возьмут её на анализ, чтобы понять, что это такое, — рассказал один из волонтеров Георгий Конев. — Запах очень сильный, настолько, что у нас за две минуты куртки пропахли. Я думаю, в офисе будет невозможно работать, потому что пропахнет надолго.
Ещё один волонтер из Архангельска Егор Южаков сообщил, что троим людям стало плохо, и их отвезли в больницу.
— После этого происшествия все были в ступоре, кто-то — от неожиданности, кто-то даже не увидел, что произошло. В течение минуты все почувствовали острый неприятный запах. Вероятно, это был запах будущего поражения «Единой России» на выборах. Троих местных активистов увезли в больницу. С нашей архангельской делегацией всё в порядке, — сообщил Егор Южаков.
Как себя чувствуют волонтеры, которых увезли
По словам Елены Носковец, троих волонтеров, которых медики увезли после нападения, уже отпустили из больницы.
— Ребят из больницы отпустили. Сказали, что это у них просто от переутомления. Чувствуют они себя не очень хорошо. И у многих ещё есть тошнота, головокружение. Такие ощущения на коже лица, будто кожа стекает. Ребята, которые в больнице были, чувствуют себя хуже, чем остальные. Им выписали витамин B6 и глицин, сказали: «Пейте», — объяснила она.
Также один из волонтеров Артём Яумбаев рассказал нашим коллегам из Архангельска о своей госпитализации.
— После того, как нас привезли, нас бегло опросили по жалобам, а потом начали спрашивать, кто мы, что за штаб, против кого мы на выборах и т. д. Как узнали, что мы от Навального — отношение к нам поменялось. Для них мы стали какой-то шуткой. Девушку Аню отказались обследовать. Они шутили шутки в духе: «Да вы шутите, ничего у вас нет, просто фантазии». Кашель и рвота никого не смутили, разумеется. Аня попросила говорить серьезнее. На это ей ответили: «Вам что-то не нравится?! Ну так уходите». Я в шоке, — рассказал Артём Яумбаев.
Что видно на камерах видеонаблюдения
После нападения в телеграм-канале «Команда Навального Новосибирск» и инстаграме коалиции появилось видео с камер, которые засняли момент нападения на штаб. На кадрах видно, как мужчина в белой маске и черной куртке с капюшоном заходит в помещение и что-то кидает. После этого находящиеся внутри люди быстро выбегают на улицу.
Что говорит полиция
В полиции корреспонденту НГС так же, как и сотрудникам других СМИ, не смогли прокомментировать ни факт нападения, ни то, если ли у полиции версии о том, кто это мог сделать.
— Информация уточняется, — сообщили в ведомстве.
Хотя, по наблюдениям корреспондентов «Тайги.инфо», которые находились на месте после нападения, около штаба работало около 10 сотрудников правоохранительных органов, люди в штатском и криминалист. Они сообщили, что разлитое вещество могло использоваться в ветеринарии.
«Новосибирск 2020» — это коалиция независимых политиков, журналистов и общественников, которые собрались баллотироваться в горсовет, чтобы бороться с «Единой Россией» и КПРФ. Кандидаты объединения представлены в большинстве округов. Основной день голосования состоится 13 сентября.
В конце августа стало известно, что самолет с находившимся на борту Алексеем Навальным экстренно сел в Омске из-за того, что политику стало плохо. Чуть позже омские врачи ввели его в кому, а затем передали в Германию. Немецкие медики подтвердили версию отравления Навального, однако омские врачи продолжают эту версию отрицать. МВД начало доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального. При этом новосибирский координатор штаба Сергей Бойко подтвердил, что в Новосибирске за Алексеем Навальным велась слежка. Позже в Сети появилось видео, снятое за несколько дней до отравления.