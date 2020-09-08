«Учился в школе во вторую смену»: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик

Информацию также распространили в родительских чатах, однако никто не ответил, что мальчик заигрался у кого-то в гостях. Сейчас волонтёры будут осматривать подъезды, дома, частный сектор и прилегающую территорию

Рост Амира — 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза зелёные. Был одет в разноцветную куртку, серые штаны и тёмные ботинки. С собой у него были чёрный портфель и чёрная сумка для обуви.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700-54-52 или по телефону 112.

