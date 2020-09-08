«Учился в школе во вторую смену»: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик

Вечером во вторник, 8 сентября, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 8-летнего Амира Амирова, который пропал в Ленинском районе.
— Учился в школе во вторую смену. После школы должен был прийти домой. А от школы до дома буквально три минуты ходьбы. Учится во втором классе, но домой мальчик не вернулся. Ранее из дома не уходил, не убегал. Семья полная, благополучная, на учёте в полиции, в ПДН не состоит. Ребёнок к школе относится хорошо, учится хорошо. На данный момент на месте работают сотрудники полиции. Заявка к нам пришла около часа назад. Мы сделали прозвон, собрали информацию, ориентировку разместили в интернете. Сейчас на место уже выехали экипажи из нашего отряда осмотреть место, — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.
Информацию также распространили в родительских чатах, однако никто не ответил, что мальчик заигрался у кого-то в гостях. Сейчас волонтёры будут осматривать подъезды, дома, частный сектор и прилегающую территорию
Рост Амира — 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза зелёные. Был одет в разноцветную куртку, серые штаны и тёмные ботинки. С собой у него были чёрный портфель и чёрная сумка для обуви.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700-54-52 или по телефону 112.