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Врачи рассказали, в каких случаях нельзя отпускать ребенка в школу

Ученику с признаками ОРВИ теперь могут вызвать скорую

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С высокой температурой в школу можно даже не соваться

С высокой температурой в школу можно даже не соваться

Дети начали учиться по новым, коронавирусным правилам, но в суматохе первых дней занятий в них сложно разобраться. Например, на занятия теперь не пускают больных учеников. Но кого считать больным? Сидеть дома нужно при любом кашле — или надо дождаться специфических симптомов коронавирусной инфекции?

Врач-терапевт Иван Скороходов считает, что главный симптом, который должен заставить остаться дома, — повышенная температура.

— Сопли, кашель — это может быть вызвано чем угодно. Например, ребенок — аллергик, у него астма, он кашляет. Такое тоже бывает. А вот температура — да, это означает, что есть инфекция, — говорит Скороходов.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

Президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев считает, что лучше перестраховаться. Он говорит, что дети легко могут перенести инфекцию, поэтому при любых признаках ОРВИ лучше оставаться дома.

— Любые проявления респираторной инфекции, а именно — насморк, кашель, слезотечение — это повод остаться дома. ОРВИ очень часты у детей, могут возникать до нескольких раз в году, потому что обмен вирусами очень широкий. И коронавирусная инфекция протекает у детей тоже как ОРВИ, специфических симптомов, которые есть у взрослых, у ребенка может не быть, — говорит Румянцев.

Александр Румянцев — президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор. Главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, член правления Союза педиатров России.

И, наконец, правила есть правила — с любыми признаками респираторных заболеваний ребенка имеют право на занятия не пустить. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в случае, если у ученика обнаружат симптомы ОРВИ, его должны изолировать в школе до прибытия родителей или бригады скорой помощи. Температуру проверят в первую очередь — теперь ее измеряют на входе у каждого ученика. Какие еще правила появились в школе из-за коронавируса и как детей будут отправлять на карантин, если кто-то заболеет, можно прочитать в этом материале.

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