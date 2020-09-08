Новосибирск встал в гигантских 9-балльных пробках из-за дождя

Вечером во вторник, 8 сентября, жители Новосибирска встали в длинных пробках, которые сковали весь город.

— Город стоит, — коротко описал ситуацию читатель НГС.

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает дорожную ситуацию в 9 баллов. Сильные заторы образовались на Красном проспекте, Советском шоссе, а также на Фабричной, Ватутина, Нарымской, Вокзальной магистрали, Ипподромской, а также на Октябрьском мосту в сторону левого берега.

Ситуацию осложняет дождь, который не прекращается уже несколько часов. Из-за этого в городе произошло несколько десятков аварий, которые осложняют движение.