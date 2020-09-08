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Новосибирск встал в гигантских 9-балльных пробках из-за дождя

На дорогах города десятки аварий

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Из-за аварий и дорожных работ ситуация на дорогах становится только хуже

Из-за аварий и дорожных работ ситуация на дорогах становится только хуже

Вечером во вторник, 8 сентября, жители Новосибирска встали в длинных пробках, которые сковали весь город.

— Город стоит, — коротко описал ситуацию читатель НГС.

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает дорожную ситуацию в 9 баллов. Сильные заторы образовались на Красном проспекте, Советском шоссе, а также на Фабричной, Ватутина, Нарымской, Вокзальной магистрали, Ипподромской, а также на Октябрьском мосту в сторону левого берега.

Ситуацию осложняет дождь, который не прекращается уже несколько часов. Из-за этого в городе произошло несколько десятков аварий, которые осложняют движение.

На карте отображаются десятки аварий

На карте отображаются десятки аварий

Сегодня утром из-за дождя на Большевистской образовалась 5-километровая пробка в сторону города.

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дтппробки в Новосибирске
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