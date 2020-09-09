В Новосибирске соседи устроили массовую драку на вечеринке: четыре человека пострадали

— В 21:30–21:40 вломились двое мужчин с ножами и сразу начали на нас нападать. С ними была женщина, она не вошла во двор, а руководила их действиями и говорила, что им делать. Кричала: «Убивайте их». Один из нападавших, взрослый, напал на моего мужа и в горло сразу же ему воткнул нож. Муж живой остался, врач сказал, что если бы нож прошёл в другое место, то был бы летальный исход, — рассказала Ольга НГС.

Она также сообщила, что раньше их соседом был другой мужчина, который погиб зимой во время пожара. Ольга считает, что её нынешние соседи въехали в дом незаконно — на наследство также претендует другая девушка, Ксения. Она рассказала Ольге, что хочет доказать в суде, что бывший сосед — её отец, и получить его часть дома в наследство. Для этого она попросила Ольгу с супругом выступить в суде в качестве свидетелей, чтобы они подтвердили родство.

— Когда новая соседка узнала это, стала агрессивно себя вести. А сейчас вообще натравила вот этих всех мужчин, всё они спланировали, вооружились и пришли нас убивать. Но они, видимо, не знали, что у нас гости, мужчин было много, и поэтому мы смогли оказать сопротивление, — рассказала женщина НГС.

