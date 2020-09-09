В Новосибирске соседи устроили массовую драку на вечеринке: четыре человека пострадали

В Кировском районе Новосибирска между соседями, которые живут частном доме на двух хозяев, произошла массовая драка.
Версия хозяев вечеринки
Вечером в одной из частей дома отмечали день рождения жильца Владимира (все имена в материале изменены). На празднике присутствовали 14 человек, рассказала жена Владимира Ольга. По её словам, гости вышли на улицу и жарили шашлыки. Около 21:30 к дому подошли двое мужчин и одна женщина из другой части дома.
— В 21:30–21:40 вломились двое мужчин с ножами и сразу начали на нас нападать. С ними была женщина, она не вошла во двор, а руководила их действиями и говорила, что им делать. Кричала: «Убивайте их». Один из нападавших, взрослый, напал на моего мужа и в горло сразу же ему воткнул нож. Муж живой остался, врач сказал, что если бы нож прошёл в другое место, то был бы летальный исход, — рассказала Ольга НГС.
Она также сообщила, что раньше их соседом был другой мужчина, который погиб зимой во время пожара. Ольга считает, что её нынешние соседи въехали в дом незаконно — на наследство также претендует другая девушка, Ксения. Она рассказала Ольге, что хочет доказать в суде, что бывший сосед — её отец, и получить его часть дома в наследство. Для этого она попросила Ольгу с супругом выступить в суде в качестве свидетелей, чтобы они подтвердили родство.
— Когда новая соседка узнала это, стала агрессивно себя вести. А сейчас вообще натравила вот этих всех мужчин, всё они спланировали, вооружились и пришли нас убивать. Но они, видимо, не знали, что у нас гости, мужчин было много, и поэтому мы смогли оказать сопротивление, — рассказала женщина НГС.
Версия других жильцов
НГС удалось найти Кристину, дочь женщины, которая пришла вместе с двумя мужчинами на территорию Ольги. По словам Кристины, в тот вечер она была вместе с мужем в гостях у матери. Около 21:00 было слышно, что соседи во дворе шумно отмечают день рождения. Примерно в это время Кристина уехала.
— Остались в том доме муж, отец и мама. Из дома я позвонила маме и сказала, что добралась. На это мать ответила, что папа пошёл сделать замечание соседям из-за шума, — рассказала Кристина НГС.
По словам девушки, через некоторое время её мать Александра услышала крики.
— Мама выбегает на улицу, видит, что папа лежит в канаве, у него бежит пена изо рта, его бьют 20 человек, — говорит Кристина.
Отца попытался отбить муж Кристины, и в этот момент его ударили ножом в ягодицу. Отец взял этот нож и кинул во Владимира, попав в шею. Девушка рассказала, что несколько женщин напали и на её мать.
Сейчас отец Кристины лежит в больнице. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, ушибленные раны головы, ушибы и ссадины мягких тканей головы. У Александры также обнаружили ушибы.
По словам Кристины, женщина Ксения, которая хочет получить в наследство дом от умершего родственника, не его дочь. Опекуном погибшего некоторое время была её мать, и на этом основании Ксения хочет доказать родство, считает Кристина.
Что говорят в полиции
Обе стороны конфликта написали заявления в полицию.
В полиции сообщили, что в день потасовки в больницу доставили участников драки в
— Сотрудники полиции установили, что у соседей произошёл конфликт. Они нанесли друг другу раны. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В июле НГС рассказывал о другом конфликте, который возник между соседями. Тогда в Калининском районе беременная сибирячка обвинила соседа в том, что он ударил её лбом в голову. После этого полиция назначила проверку. А в июне мы писали о массовой драке на Северо-Чемском — несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения нападали на прохожих, в том числе и на детей.