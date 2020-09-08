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Должников пугают приставами на участках во время голосования в Новосибирске — избирком назвал эту информацию фейком

Сейчас в соцсетях распространяется документ о работе судебных приставов и сотрудников ГИБДД на выборах

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В горизбиркоме опровергли появившийся в соцсетях документ

В горизбиркоме опровергли появившийся в соцсетях документ

В новосибирских пабликах появились сообщения о работе приставов и автоинспекторов на предстоящих выборах в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области. Жителей пугают, что сотрудники ведомств будут требовать оплаты штрафов и долгов. При этом в новосибирском избиркоме информацию опровергают.

Авторы сообщений ссылаются на документ — заявление, якобы изданное новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией. В нем указывается, что горизбирком заключил соглашение с администрацией Новосибирска, Федеральной службой судебных приставов и Государственной инспекцией дорожного движения. В конце документа значатся фамилии председателя и секретаря комиссии, однако подписей на нем нет.

— В Сеть попал документ, в котором сказано, что на предварительном голосовании в Новосибирске будут дежурить коллекторы и взимать долги. Документ просочился в Вотсап, где вызвал неоднозначную реакцию пользователей, — говорится в сообщении, которое появилось сразу в нескольких городских пабликах.

Такой документ появился в соцсетях

Такой документ появился в соцсетях

Корреспондент НГС узнал в городской избирательной комиссии, что это заявление не соответствует действительности.

— Этот документ — фейк. Вся информация в нем — это чьё-то воображение. Никогда такого списания штрафов не было и нет, — пояснили в горизбиркоме.

Позже на сайте горизбиркома появилось официальное опровержение:

— Никаких соглашений Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия о так называемом «межведомственном взаимодействии» с администрацией города Новосибирска, Государственной инспекцией дорожного движения, районными военными комиссариатами, Федеральной службой судебных приставов, которые упоминаются в распространяемом «заявлении», не заключала. Форма так называемого «заявления» не соответствует формам, определенным в инструкции по делопроизводству. К компетенции городской избирательной комиссии относится принятие следующих видов документов: решения и распоряжения. Иные документы комиссией не принимаются и не издаются.

На сайте также указывается, что комиссия по факту распространения ложной информации направила обращение в правоохранительные органы.

В начале лета Бердский городской суд оштрафовал женщину, распространявшую в мессенджере фейковое сообщение, — в нём она рассказывала о девушке, у которой якобы выявили коронавирус. В сообщении говорилось, что «заболевшая» не соблюдает изоляцию, зная о своем заболевании, посещает общественные места, гуляет, контактирует с большим количеством людей, заражает их.

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