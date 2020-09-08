Должников пугают приставами на участках во время голосования в Новосибирске — избирком назвал эту информацию фейком

В новосибирских пабликах появились сообщения о работе приставов и автоинспекторов на предстоящих выборах в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области. Жителей пугают, что сотрудники ведомств будут требовать оплаты штрафов и долгов. При этом в новосибирском избиркоме информацию опровергают.

Авторы сообщений ссылаются на документ — заявление, якобы изданное новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией. В нем указывается, что горизбирком заключил соглашение с администрацией Новосибирска, Федеральной службой судебных приставов и Государственной инспекцией дорожного движения. В конце документа значатся фамилии председателя и секретаря комиссии, однако подписей на нем нет.

