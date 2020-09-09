Новосибирец обнаружил на Оби обросшую островом «лодку Ермака»

В районе новосибирского острова Медвежий на Оби в обрыве нашли вросшую в берег старую лодку — ей может быть больше сотни лет.
Конструкцию обнаружил новосибирец Георгий Дуненков во время рыбалки, о находке он рассказал корреспонденту НГС.
— Мой товарищ увидел первым. Я бросал спиннинг на пологом берегу, а он под обрывом: в то время вода была пониже, можно было пройти по узенькой полоске. Он увидел вот эти доски, — рассказал Георгий Дуненков. — Никакие другие предметы домашнего быта никто не покрывает смолой, кроме лодок — их смолят, чтобы они не гнили. Мы увидели, что эти доски покрыты очень толстым слоем смолы. Ну и мы подумали: какой ещё предмет может быть на середине реки? Домом это быть не может: доски очень узкие, на них ещё железная полоса, и не одна, и клёпки.
Новосибирец предполагает, что лодка находится в острове уже много лет и стала видна, когда вода подмыла берег, и часть его осыпалась. По его мнению, она затонула, после чего сверху рекой намыло сам остров. Над ней примерно 25 см песка, а затем ещё плодородный слой, на котором успели вырасти деревья — диаметр их стволов, по оценке Георгия Дуненкова, составляет 25–30 см.
Сейчас мужчина планирует обратиться к специалистам, чтобы выяснить, сколько времени могло понадобиться, чтобы на Оби появился остров.
— Я посмотрел литературу и узнал, что сибирскими реками плотно занимается московский университет какой-то, я намерен с ними связаться, описать ситуацию и спросить, на какую дату можно рассчитывать, сколько этой лодке годков. Из этих годков высматривается уже историческая ценность, а возможно, связь с историческими событиями — например, с Ермаком. Но это условно, — пояснил Георгий Дуненков.
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