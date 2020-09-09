Новосибирец обнаружил на Оби обросшую островом «лодку Ермака»

В районе новосибирского острова Медвежий на Оби в обрыве нашли вросшую в берег старую лодку — ей может быть больше сотни лет.



Конструкцию обнаружил новосибирец Георгий Дуненков во время рыбалки, о находке он рассказал корреспонденту НГС.



— Мой товарищ увидел первым. Я бросал спиннинг на пологом берегу, а он под обрывом: в то время вода была пониже, можно было пройти по узенькой полоске. Он увидел вот эти доски, — рассказал Георгий Дуненков. — Никакие другие предметы домашнего быта никто не покрывает смолой, кроме лодок — их смолят, чтобы они не гнили. Мы увидели, что эти доски покрыты очень толстым слоем смолы. Ну и мы подумали: какой ещё предмет может быть на середине реки? Домом это быть не может: доски очень узкие, на них ещё железная полоса, и не одна, и клёпки.