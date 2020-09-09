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«Размером с голову взрослого добермана»: новосибирцы собирают гигантские белые грибы (смотрим на их находки)

Стараемся не завидовать

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Одной такой находки хватит, чтобы насладиться картошечкой с грибами

Одной такой находки хватит, чтобы насладиться картошечкой с грибами

Новосибирцы сейчас собирают гигантские белые грибы. Своими находками они хвастаются на форуме НГС, в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО», а также присылают фотографии в редакцию.

Полюбуемся на добычу новосибирцев и немного позавидуем.

Размер гриба впечатляет. Его собрали за Пашино, в лесах в районе посёлка Сосновка

Размер гриба впечатляет. Его собрали за Пашино, в лесах в районе посёлка Сосновка

— Один из больших — с голову взрослого добермана, — рассказала читательница НГС Ольга. — И при этом этот гриб был чистым, не гнилым и не червивым. Больших таких было много, но червивые мы не брали. Только крепкие.

Сколько огромных грибов удалось собрать нашей читательнице со своим помощником!

Сколько огромных грибов удалось собрать нашей читательнице со своим помощником!

В основном крупные грибы сейчас можно легко найти в Караканском бору, Кудряшовском бору, лесах недалеко от города.

Гиганты из Верх-Алеуса

Гиганты из Верх-Алеуса

В Мошковском районе гриб тоже немаленький

В Мошковском районе гриб тоже немаленький

Гиганты из Коченево

Гиганты из Коченево

Такой гриб хочет найти любой

Такой гриб хочет найти любой

— Остров в Обском море в районе Пичугов. Грибов валом. Мимо крупных подберезовиков я просто равнодушно проходила, лисички тоже не брала. Цель была — белый гриб, и цель достигнута, — рассказала читательница на форуме НГС.

Такие грибы можно собрать на островах в Обском море

Такие грибы можно собрать на островах в Обском море

Вы нашли необычный гриб или просто хотите похвастаться тем, что вам удалось собрать в свою корзинку? Присылайте свои фото и видео в редакцию НГС на news@ngs.ru или в WhatsApp по номеру 8 923 157-00-00.

Что ещё почитать про грибы

В Новосибирске среди жителей не утихают споры, как правильно собирать грибы. Выкручивать или срезать белый гриб? Как правильно собирать грузди и опята? Специально для НГС миколог расставил все точки над «и».

В конце августа мы вместе с микологом-любителем, одной из создателей популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяной Бульонковой подготовили для вас тест. В нем вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит. Если вы любите грибы, обязательно проверьте свои знания!

Как отличить истинное отравление грибами от пищевой токсикоинфекции? Что нужно сделать в первую очередь и какой гриб самый ядовитый? На эти вопросы вы найдете ответ здесь.

Неожиданные находки новосибирских грибников

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