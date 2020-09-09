«Размером с голову взрослого добермана»: новосибирцы собирают гигантские белые грибы (смотрим на их находки)

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Что ещё почитать про грибы



В Новосибирске среди жителей не утихают споры, как правильно собирать грибы. Выкручивать или срезать белый гриб? Как правильно собирать грузди и опята? Специально для НГС миколог расставил все точки над «и».

В конце августа мы вместе с микологом-любителем, одной из создателей популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяной Бульонковой подготовили для вас тест. В нем вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит. Если вы любите грибы, обязательно проверьте свои знания!



Как отличить истинное отравление грибами от пищевой токсикоинфекции? Что нужно сделать в первую очередь и какой гриб самый ядовитый? На эти вопросы вы найдете ответ здесь.