«Размером с голову взрослого добермана»: новосибирцы собирают гигантские белые грибы (смотрим на их находки)

Новосибирцы сейчас собирают гигантские белые грибы. Своими находками они хвастаются на форуме НГС, в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО», а также присылают фотографии в редакцию.
Полюбуемся на добычу новосибирцев и немного позавидуем.
— Один из больших — с голову взрослого добермана, — рассказала читательница НГС Ольга. — И при этом этот гриб был чистым, не гнилым и не червивым. Больших таких было много, но червивые мы не брали. Только крепкие.
В основном крупные грибы сейчас можно легко найти в Караканском бору, Кудряшовском бору, лесах недалеко от города.
— Остров в Обском море в районе Пичугов. Грибов валом. Мимо крупных подберезовиков я просто равнодушно проходила, лисички тоже не брала. Цель была — белый гриб, и цель достигнута, — рассказала читательница на форуме НГС.
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